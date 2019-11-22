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抗爭者是暴徒？那些難以同理香港困境的人們

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2019年台加汽車展業分享會

2019-11-22 21:29經濟日報 台北訊

北美汽車產業市場是台灣汽車零配件廠商最重要的市場，出口佔比達40%以上且逐年成長中，由加拿大駐台北貿易辦事處主辦【2019年台加汽車展業分享會】，台灣區電機電子工業同業公會協辦，將邀請多位重量級講師分享產業市場發展趨勢、當地市場商機及專業報告，是台灣難得一見的汽車產業分享會議。

分享會安排麥格納國際有限公司(Magna International)羅安森營運經理(台灣)分享加拿大汽車產業在台商報告、加拿大駐台北貿易辦事處羅杜安處長演講加拿大汽車產業全球競爭力暨外商成果報告、Director Len Magyar分享安大略省西南策略聯盟產業優勢暨商機及工研院產業科技國際策略發展篹石育賢資深研究經理演講台灣汽車產業全球競爭力暨北美商機，內容精彩可期，是台灣廠商取經國際性汽車零配件製造商布局全球發展經驗的大好機會。

分享會詳細資訊如下:

時間:108年11月26日(星期二)下午1:30-4:45

地點:台北寒舍艾美酒店

地址:台北市信義區松仁路38號

報名聯絡人:

台灣區電機電子工業同業公會 謝維倫 Tel:02-87926666 Ext248，Email:JimmyHsieh@teema.org.tw

加拿大駐台北貿易辦事處 陳淑芬 Tel:02-87233071，Email:Susan.Chen.SF@gmail.com

2019年台加汽車產業分享會議程一欄表
2019年台加汽車產業分享會議程一欄表
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