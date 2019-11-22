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1111狂歡後：網購便利性下 失衡的社會代價

柏承擬新設南通廠 預計投資逾18億元

2019-11-22 17:57經濟日報 記者尹慧中／即時報導

老牌PCB廠商柏承（6141）今（22）日代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議設立新公司，擬投資6,000萬美元(折合約新台幣18.32億元)，來新設立南通廠區，公司名稱暫定柏承科技(南通)有限公司。

柏承提到，為滿足公司當前及今後市場發展的需要，建設新綠能智慧自動化工廠，以發揮公司現有資源優勢，降低營運成本，增強核心競爭力，至於廠區整體建設初步估計需要兩三年。

新台幣綠能

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