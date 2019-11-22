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工研院攜手宏遠 推在地紡織業智慧化　

2019-11-22 15:10經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

面對快時尚興起帶來的全球性挑戰，即便是上下游建構完整的台灣紡織產業，也積極運用人工智慧科技，邁向產業智慧化。工研院今(22)日與紡織大廠宏遠興業宣布在台南建置完成「成衣單站多工序自動化站」，以智慧化技術整合在地設計端與生產端的產業打樣需求，協助產業從創意、企劃、設計、打樣到生產無縫接軌。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，台南是富有文化底蘊的城市，多年來在地紡織業與政府及產學研的通力合作，展現活力十足的產業能量。近來因應市場趨勢，工研院積極以科技研發扶植紡織產業邁向智慧化，除了導入智慧工廠，也鎖定現在產業打樣時程冗長等痛點，與宏遠攜手合作開發「成衣單站多工序自動化站」，打破過去打樣分工細，常需4~5家不同廠商分別製作，耗時冗長的缺點，大幅縮短打樣時程至1~3天，運轉效率高，符合當前快時尚少量多樣的市場需求。

朱俊勳進一步表示，工研院此次特別導入的「抗反光3D視覺導引模組」，可針對成衣圓T不同尺寸衣料進行3D視覺辨識入料定位，再透過模組識別的定位座標精準傳輸給機械手臂，串聯起過去多半由人工執行的上下料及車縫工作。工研院同時在宏遠台南總部建構「快速打樣自動化試量產概念示範場域」，展示台灣首創自動化應用於成衣多工序縫製路徑的技術，促使台灣紡織業的成衣製程邁向半自動化。

宏遠興業副總高錦雀則說，行內人都知道，成衣製程要做到完全自動化其實相當困難，主要是由於布料、款式、車縫方式眾多，及布料柔軟有彈性，要以機械手臂穩定拿取有一定的難度，雖然國外已有一體成型的圓T自動化機器，但一次只能生產一種圓T樣式，微調的幅度很小，難以符合少量多樣的市場需求。

宏遠與工研院合作開發的「成衣圓T單站多工序自動化站」，經3D視覺感測器判別後，機械手臂可自動夾取、放置大身及兩肩布料的模板至拷克機、熱燙印機縫製燙印，將原有分站式流程整合成為一站式作業，節省70%的人力操作及步驟工序，未來如果能在圓T製作上穩定運作，可擴展研發不同成衣種類的模板，泛用性將大為提升。

高錦雀也提到，宏遠扎根南台灣超過30年，為了扭轉外界對紡織業總是勞力密集的傳統印象，也希望能導入更多資源及跨域工作者的能量，打造南台灣紡織業的「共生共榮生態系統」。

今年與工研院結合設計界及學界等新創力量，培育南台灣的新創設計種子，包括南台科技大學、台南應用科技大學、崑山科技大學及台南藝術大學等四所設計學院，也協助將智慧化的紡織理念融入設計課程，並邀請學生創作300項以上的在地圖騰設計圖庫，未來宏遠將從這些創作中評選出5款設計量產，以實際行動支持潛力新秀的新創設計，持續傳遞在地產業追求創新、永不放棄的精神。

工研院今(22)日與紡織大廠宏遠興業宣布在台南建置完成「成衣單站多工序自動化站」...
工研院今(22)日與紡織大廠宏遠興業宣布在台南建置完成「成衣單站多工序自動化站」，右起為宏遠興業副總經理高錦雀及工研院微系統中心副組長陳柏戎。照片／工研院提供
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