亞太電信強攻5G 西進芬蘭取經

2019-11-22 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



亞太電（3682）在鴻海集團力挺下積極布局5G，除準備競標5G之外，「亞太電信5G加速器」計畫也是動作頻頻，繼與東南亞最大新創生態系泰國「True Digital Park」簽署戰略合作後，再西進芬蘭取經，除帶領第一期培育潛力團隊在國際舞台曝光，也希望遴選海外優秀的新創團隊加入。

亞太電表示，SLUSH為芬蘭知名新創大展，也是全球最大的新創盛會，每年吸引超過2萬名來自世界各地的新創人士、投資人及媒體加入，國際大型公司如Amazon亞馬遜、Google、阿里巴巴集團等也都曾參與此盛會。

今年SLUSH大展11月21~22日舉行，亞太電指出，今年特別帶隊參加全球最大的新創盛會SLUSH及北歐最大創業中心Maria 01舉辦的芬蘭優秀團隊選拔活動，希望尋找有潛力的新創獨角獸，針對其產業實務與5G技術結合的可行性進行評估，引導其鏈結亞太電5G資源，透過科技、技術、商務、設計、品牌及全面服務等技術交叉運用，打造新型態的創新商業模式，建立具有競爭力的 5G 創新經濟團隊。

Maria 01為北歐最大的創業中心與孵化器，該空間以高科技創業為主題，目前擁有 120 多家初創企業及 1100 多位成員入駐。

亞太電表示，這次前往Maria 01，參與中小企業處於芬蘭赫爾辛基的共創空間 Arcade 5與 Maria 01 共同舉辦 Taiwan x Finland Demo Day「台灣芬蘭新創交流會」，與Maria 01推薦的芬蘭新創團隊洽談合作，評選其產品、服務及商業模式具發展性之團隊加入加速器計畫。

亞太電說，表現優異的新創團隊，亞太電信5G加速器將提供於JustCo 的前進基地免費台北創業空間供使用，團隊可透過此空間與來自全球各地菁英及台灣加速器團隊進行國際交流，同時亞太電也提供5G資源，媒合台灣5G應用商機，於台灣進行落地及設立公司，幫助國外團隊前來台灣「接地氣」。

為加速台灣5G發展，亞太電信及經濟部中小企業處共同建立的「亞太電信5G加速器」計畫，目前已邁入第二期，即日起至12月18日開放報名申請加入加速器，預計2020 年初進行培訓計畫，2020年中安排 Demo Day 提供入選團隊向潛在投資者及合作夥伴展演最新應用，計畫結束後三個月內，亞太電將從中挑選傑出隊伍，未來將有機會獲得與亞太電及投資夥伴商業合作機會。