東捷資訊機電業智慧工廠解決方案 接獲二家訂單

2019-11-21 21:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



東元集團旗下東捷資訊（6697）本月26日將舉行上櫃業績發表會，預計年底之前由興櫃轉為上櫃。東捷資訊在自行研發多年的機電業智慧工廠解決方案，符合台灣的電機、汽車零組件及機械業三大類工業4.0需求，最近接獲二家訂單，將成為明年營運成長的動能。

東捷資訊指出，在ERP、智慧工廠解決方案等的業績挹注，前三季營收9.52億元，年增6.%，有信心今年的業績將可超過去年同期。

上半年東捷資訊稅後純益3,050萬台，每股純益 (EPS)1.41元，優於去年同期，將成為東元集團第八家上市櫃的企業。

今年東捷資訊在接獲汽車零組件大廠的大訂單，將包括大陸長春總部導入EPS系統之後，進一步在大陸其他工廠使用智慧工廠方案來優化生產流程，是業績優於去年同期的要因之一，這項智慧工廠的訂單也會持續到明年才會完成。

東捷資訊強調，推出的機電業智慧工廠解決方案，符合本土企業工業4.0的需求，新增接獲汽車零組件、機械業二家採用，今後將會逐步推廣，作為業績向上的一大助力。

東捷資訊指出，提出以AI融合IoT的智慧製造解決方案，包括整合研華在OT層機器取值、機台稼動與戰情室的專長，並利用東捷在製造業的行業專家與 (智慧工廠)顧問導入經驗，及透過SAP PdMS AI維修預測分析模型，達到智慧工廠中各類設備事前的維修預測，確保機器100%的不斷線。

工業電腦龍頭研華5月宣布認購東捷資訊20%股權，東捷資訊成為研華於大中華及東南亞市場的智慧製造系統集成共創夥伴。研華認為，東捷資訊於智慧製造相關IT領域具有強大顧問和系統集成能力，結合研華於工業4.0之解決方案與WISE-PaaS平台，形成互補的策略合作夥伴。