說到做到！鴻海投資台灣 境外匯回首批70億元資金到位

2019-11-21 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



全球3C大廠鴻海（2317）今（21）日發布新聞稿宣布，在台灣推動5G研發展現決心，董事會本月13日決議將海外發展成果，匯回投資台灣，首階段70億台幣已於今日全數回台到位，投資亞太電信。

鴻海強調，在台灣發展5G電信設備建置之相關資本支出，將包括Access設備，如eNodeB Equipment, Small Cell/Repeater, Civic work、網路核心設備CS, PS, MME, NM以及機房/基站等相關硬體設備，並進一步開發更符合電信運營商所需之下一代通信網路軟硬體設備，提升台灣於網路通訊設備之研發水準。

鴻海也說明，本次資金匯回依循政府專法，相關投資案申請取得經濟部工業局核准及NCC同意，金流過程亦配合中央銀行針對短期資金移動規定，請承作銀行協調分不同日期分批結匯，減緩對匯市的衝擊。

鴻海過去幾年，一直將台灣作為集團發展5G重要的試驗場所，特別在於「企業專用網路」及「應用與服務」兩大部分，從連線管理、資料傳輸，到邊緣運算、大數據分析、AI智慧分析與決策，形成5G產業生態系。未來結合鴻海科技集團的研發及製造實力、網路運營、系統集成商及軟體應用開發商等資源下，加速物聯網生態系統發展。