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中華電搶攻年輕客群 打造虛擬偶像代言人

2019-11-21 19:50經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

中華電信今(21)日發表台灣電信業史上第一位虛擬網紅代言人璐米娜(Lumina)，這位俏麗短髮的女孩是中華電信砸下新台幣300萬元，從海外引進光學動態捕捉技術打造的虛擬人物。目前台灣已經有的虛擬網紅，分別有Yahoo TV打造虎妮，跟台灣科技公司打造的虛擬歌手夏語遙，顯示業者瞄準未來5G所帶來新興影視娛樂商機，紛紛積極搶進這塊虛擬市場。

中華電信

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