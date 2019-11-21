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ABC Cooking跟台灣夏普異業結盟 推聖誕海陸饗宴

2019-11-21 19:41經濟日報 記者張義宮／即時報導

東元旗下餐飲事業的ABC Cooking Studio 董事長黃尚莉今（21）日跟台灣夏普總經理張凱傑，雙方異業結盟，攜手打造幸福料理空間，共同開發「聖誕海陸饗宴」OneDay課程，為12月聖誕海陸饗宴四品菜色：獵人香嫩烤雞、茄汁蒜香鮮蝦麵、橙香油醋穀物沙拉、覆盆子巧克力慕斯，只要二小時的課程即可完成。

在這歲末年終之際，擁有日本匠心獨具並悠久歷史的二家企業於共同宣佈合作打造幸福料理空間，地點座落在交通便利的三鐵共構的板橋站環球購物中心。雙方匠心獨具的結合首波於耶誕節推出「聖誕海陸饗宴」四品美味料理。

ABC Cooking Studio深獲好評的ONE DAY課程配合夏普水波爐共同開發出的聖誕四品料理。

黃尚莉表示，此次很開心與台灣夏普合作，從11月起環球板橋店全數使用夏普最新機種水波爐，特別針對夏普水波爐上烤下蒸的功能特色，從12月1日起為期一個月的ONE DAY課程推出「聖誕海陸饗宴」四品料理，從11月初開始報名，目前報名人數非常踴躍，也期待能與台灣夏普有更多方面的合作。

張凱傑指出，ABC Cooking Studio知名的ONE DAY課程以及夏普水波爐商品對於喜愛料理的朋友並不陌生，此次的合作將雙方的優點都展現出來，並提供給消費者便利安心健康的料理，將會提供30台的SHARP水波爐作為異業合作，讓報名ONE DAY課程的消費者進一步實際體驗、操作，了解水波爐的便利性及優越性。

東元旗下餐飲事業的ABC Cooking Studio 董事長黃尚莉(左)，跟台...
東元旗下餐飲事業的ABC Cooking Studio 董事長黃尚莉(左)，跟台灣夏普總經理張凱傑(右)異業結盟攜手打造幸福料理空間，推出聖誕海陸饗宴四品菜色。記者張義宮／攝影
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