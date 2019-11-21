親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

那些浪費司法資源的VIP：菊島四大「院檢之友」

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

西柏年度技術研討會登場 攻Pro AV開啟垂直市場

2019-11-21 17:38經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

影音設備製造廠西柏科技（Cypress Technology） 今日舉辦年度技術研討會，透過Pro AV技術開啟垂直市場，邀請台灣區夥伴及海內外同仁參加這場盛會，會中發表近來Pro AV方案與垂直市場整合規劃、Pro AV與醫療影像處理整合計畫，並分享最新研發技術藍圖與市場上實際應用案例。藉此提升合作夥伴對西柏未來發展方向與產品的了解，進行交流與回饋。

西柏致力於提供可被廣泛應用於會議室、教室、醫療場所、商業場所等的整合方案。研討會現場發表的會議室解決方案，配置會議室常見的HDMI、VGA、DP影音介面，使用者能透過控制器，隨意的進行訊號源切換，以控制布幕投放的影像。

今日研討會現場設置動態產品展示區，提供與會嘉賓實際操作與體驗西柏的最新產品。展出的真4K無縫切換升頻器，能接收4個影音訊號源，讓使用者能輸出至2處的顯示器，畫面能進行分割畫面、子母畫面及多視窗畫面顯示，提供使用者多個彈性的影像畫面顯示功能。

西柏近期產品的觸角擴及至家庭劇院的整合，會中展示適合打造居家小型劇院的最新產品，其內建擴大機，提供40W的功率(每個通道20W) 與高品質音效，能透過安裝專屬App (支援iOS及Android 系統) 的行動裝置，在家中隨手拿起行動裝置，就能操控連結上的產品裝置，提升使用上的便利性。

在Pro AV領域，西柏提供的不僅是影像格式轉換與影像延伸等的影音訊號處理及相關應用，本著創造每一個看見與被看見的機會，並無限延伸視野的願景，該公司目標2020年將透過Pro AV技術開啟垂直市場領域。

西柏目標2020年將透過Pro AV技術開啟垂直市場領域。記者謝艾莉／攝影
西柏目標2020年將透過Pro AV技術開啟垂直市場領域。記者謝艾莉／攝影
分享

西柏行動裝置

相關新聞

軟板廠同泰營運拐點到了 兩大虧損源對症下藥

2019-11-21 14:35

研華搶攻工業物聯網 辦嵌入式軟體論壇

2019-11-21 14:34

宜鼎聯手微軟 AIoT新品年底量產

2019-11-21 14:34

日盛投顧：PCB 明年東奧、5G壯商機

2019-11-21 14:28

高階製程設備商業績火燙 半導體設備景氣轉佳

2019-11-21 13:30

華映破產 政府墊償8億元史上最高

2019-11-21 00:13

威盛攻AI報捷 新晶片夠力

2019-11-21 00:12

搭5G熱潮 威盛推智慧車方案

2019-11-21 00:11

5G將釋照競價 電信五雄備戰

2019-11-20 23:20

聯發科找上台嘉碩衝5G 固料意味濃

2019-11-20 23:19

聯發科5G晶片 跑第一

2019-11-20 23:19

遠傳攜三醫院 攻遠距診療

2019-11-20 23:19

高通 上調全球手機銷量

2019-11-20 23:19

遠傳電信加速數位轉型 成效顯現

2019-11-20 23:19

台灣拚跨境電商 詹宏志：缺投資

2019-11-20 19:10

杜塞道夫醫材展 中科組台灣隊搶單

2019-11-20 16:42

台達電攜日本森美術館 8K投影、AI深度學習展未來藝術

2019-11-20 16:12

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40
看更多

熱門文章

台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46

謝金河臉書評台商回流爭議 曾銘宗回應了

2019-11-21 12:52

聯發科5G晶片 跑第一

2019-11-20 23:19

中鋼下季盤價看跌 有利鋼廠

2019-11-21 00:20

壽險加碼不動產 二年砸千億

2019-11-21 00:17

台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00

許勝雄：台商回流 錢從哪來不重要

2019-11-21 00:41

用電大戶綠電辦法原訂11月上路 驚傳跳票

2019-11-21 13:54

威盛攻AI報捷 新晶片夠力

2019-11-21 00:12

遠東巨城明年衝127億元 續當新竹百貨霸主

2019-11-20 20:10

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

強化財務 台企銀擬現增90億

2019-11-20 23:25

國慶連假2外送員之死！ 1家挨罰500元1家根本罰不到

2019-11-21 15:33

聯發科找上台嘉碩衝5G 固料意味濃

2019-11-20 23:19

汽車零組件降關稅 卡關

2019-11-21 00:11

外銷訂單連12黑 憂中帶喜

2019-11-21 00:44

華映破產 政府墊償8億元史上最高

2019-11-21 00:13

新店捷運宅 將變複合商場

2019-11-21 00:14

超商也吃得到Beyond Meat 全家開賣未來漢堡排

2019-11-20 20:10

台商回流投資作假？ 童子賢：討論資金來源地是假議題

2019-11-21 09:57

搶便宜發債…中型銀行跟進

2019-11-20 23:24

電子產品10月接單 意外翻紅

2019-11-21 00:43

金融帳Q3淨流出 一年低點

2019-11-21 00:32

今年10月歐洲訂單創高 主要是增加採購我這三項產品

2019-11-20 20:43

豬肉滿福堡買一送一來了！ 刷這張卡還送10倍點數

2019-11-21 12:12

房地過戶 先申請自住優稅

2019-11-21 00:02

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-21 15:40

陸港客衰退日韓客撐盤 飯店業拚復甦

2019-11-21 10:31

搭5G熱潮 威盛推智慧車方案

2019-11-21 00:11

陸出口大國反向採購 鋼市向上訊號亮了

2019-11-20 23:32

5G將釋照競價 電信五雄備戰

2019-11-20 23:20

10月銷歐訂單成長 三品項撐場

2019-11-21 00:43

高齡少子化衝擊 專家提3族群退休規劃建議

2019-11-21 15:02

境外資金專法上路三個月 申請匯回達255億元

2019-11-21 00:40

匯市缺新題材 新台幣續陷膠著微升0.9分

2019-11-20 21:10

精品寢具品牌「寬庭」 中台灣出清特賣23日登場

2019-11-20 21:37

一次性移轉訂價調整 有條件

2019-11-21 00:02

張志堅 可望真除台企銀總座

2019-11-20 23:20

遠傳攜三醫院 攻遠距診療

2019-11-20 23:19

投審會：前十月陸資來台投資額腰斬

2019-11-21 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top