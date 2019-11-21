西柏年度技術研討會登場 攻Pro AV開啟垂直市場
影音設備製造廠西柏科技（Cypress Technology） 今日舉辦年度技術研討會，透過Pro AV技術開啟垂直市場，邀請台灣區夥伴及海內外同仁參加這場盛會，會中發表近來Pro AV方案與垂直市場整合規劃、Pro AV與醫療影像處理整合計畫，並分享最新研發技術藍圖與市場上實際應用案例。藉此提升合作夥伴對西柏未來發展方向與產品的了解，進行交流與回饋。
西柏致力於提供可被廣泛應用於會議室、教室、醫療場所、商業場所等的整合方案。研討會現場發表的會議室解決方案，配置會議室常見的HDMI、VGA、DP影音介面，使用者能透過控制器，隨意的進行訊號源切換，以控制布幕投放的影像。
今日研討會現場設置動態產品展示區，提供與會嘉賓實際操作與體驗西柏的最新產品。展出的真4K無縫切換升頻器，能接收4個影音訊號源，讓使用者能輸出至2處的顯示器，畫面能進行分割畫面、子母畫面及多視窗畫面顯示，提供使用者多個彈性的影像畫面顯示功能。
西柏近期產品的觸角擴及至家庭劇院的整合，會中展示適合打造居家小型劇院的最新產品，其內建擴大機，提供40W的功率(每個通道20W) 與高品質音效，能透過安裝專屬App (支援iOS及Android 系統) 的行動裝置，在家中隨手拿起行動裝置，就能操控連結上的產品裝置，提升使用上的便利性。
在Pro AV領域，西柏提供的不僅是影像格式轉換與影像延伸等的影音訊號處理及相關應用，本著創造每一個看見與被看見的機會，並無限延伸視野的願景，該公司目標2020年將透過Pro AV技術開啟垂直市場領域。
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