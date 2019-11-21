西柏年度技術研討會登場 攻Pro AV開啟垂直市場

2019-11-21 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



影音設備製造廠西柏科技（Cypress Technology） 今日舉辦年度技術研討會，透過Pro AV技術開啟垂直市場，邀請台灣區夥伴及海內外同仁參加這場盛會，會中發表近來Pro AV方案與垂直市場整合規劃、Pro AV與醫療影像處理整合計畫，並分享最新研發技術藍圖與市場上實際應用案例。藉此提升合作夥伴對西柏未來發展方向與產品的了解，進行交流與回饋。

西柏致力於提供可被廣泛應用於會議室、教室、醫療場所、商業場所等的整合方案。研討會現場發表的會議室解決方案，配置會議室常見的HDMI、VGA、DP影音介面，使用者能透過控制器，隨意的進行訊號源切換，以控制布幕投放的影像。

今日研討會現場設置動態產品展示區，提供與會嘉賓實際操作與體驗西柏的最新產品。展出的真4K無縫切換升頻器，能接收4個影音訊號源，讓使用者能輸出至2處的顯示器，畫面能進行分割畫面、子母畫面及多視窗畫面顯示，提供使用者多個彈性的影像畫面顯示功能。

西柏近期產品的觸角擴及至家庭劇院的整合，會中展示適合打造居家小型劇院的最新產品，其內建擴大機，提供40W的功率(每個通道20W) 與高品質音效，能透過安裝專屬App (支援iOS及Android 系統) 的行動裝置，在家中隨手拿起行動裝置，就能操控連結上的產品裝置，提升使用上的便利性。