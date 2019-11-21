台灣夏普攜手日本最大廚藝教室 打造料理空間

2019-11-21 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



台灣夏普今（21）日宣布攜手日本 ABC Cooking Studio 打造料理空間，該地點座落在交通便利的三鐵共構的板橋站環球購物中心，其中的ABC Cooking Studio位在二樓手扶梯上樓明顯處，一進門即可見一字排開數十台的夏普水波爐在教室後方。

ABC Cooking Studio董事長黃尚莉表示，此次很開心與台灣夏普合作，從11月起環球板橋店全數使用夏普最新機種水波爐，特別針對夏普水波爐上烤下蒸的功能特色，從12月1日起為期一個月的ONE DAY課程推出「聖誕海陸饗宴」四品料理，從11月初開始報名，目前報名人數非常踴躍，也期待能與台灣夏普有更多方面的合作。

台灣夏普總經理張凱傑也表示，ABC Cooking Studio知名的ONE DAY課程以及夏普水波爐商品對於喜愛料理的朋友並不陌生，此次的合作將雙方的優點都展現出來，並提供給消費者便利安心健康的料理，二家國際級的公司攜手合作讓全世界的餐桌都能洋溢幸福笑容。