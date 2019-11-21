未來科技展首推智農專區 養殖魚餵飼料更精準

2019-11-21 16:03 中央社 台北21日電



為加速推動台灣農業轉型、強化農業學研創新能量，科技部在「2019未來科技展」中打造「智慧農業生技」專區，展示12項前瞻技術，盼藉由跨域整合創造智慧農業全新價值。

由科技部主辦的「2019未來科技展（FUTEX）」將於12月5日至8日於台北世貿一館登場。首度登場的「智慧農業生技」專區共有12項技術，涵蓋智慧辨識、智慧載具、保護製劑、智慧生產等不同領域。

科技部指出，中興大學教授黃介辰帶領的研究團隊，開發「全方位植物內生菌抗逆境生長調節劑」，具有能取代基改作物的潛能，並擴大應用於提升其他經濟作物在面對氣候變遷的抗性、增加產出。

成功大學特聘教授陳宗嶽的研究團隊所研發「降低魚隻殘食率之方法及組合物」，將藻類做為新型水產機能性飼料添加物，藉由藻株的獨特優勢，可改變魚腦部血清素及血液皮質醇，降低魚群的殘食率，增加養殖魚群的總收穫率。

此外，包含台灣大學、交通大學、師範大學、農業委員會農業試驗所都將展出相關農業技術。

今年「2019未來科技展」，科技部規劃了6大應用領域，分別是「AI與IOT應用」、「電子與光電」、「智慧機械與新穎材料」、「智慧防災」、「生技與新藥」、「醫材」，以及4大特色專區，「智慧農業生技」、「精準運動」、「太空科技」、「半導體射月計畫」，融合開創性技術先驅、或獨步全球的創新與創意技術。

過去2年的未來科技展成效斐然，共計吸引超過7萬人次的參觀人潮，創造逾6000場次的媒合洽談，此次展覽還有6大趨勢論壇，將邀請國內外專家學者進行專題演講與經驗分享。