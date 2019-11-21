全球半導體企業排名 英特爾重回寶座、台積電擠進前三

2019-11-21 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／台北即時報導



2019年全球前15大半導體企業排名大洗牌，根據國際研調機構IC insights調查預測，CPU巨擘英特爾暌違兩年，終於擠下南韓三星重回全球最大半導體企業龍頭寶座，而台灣之光台積電（2330）也擠下南韓SK海力士登上前三大，僅次三星，台積電、聯發科（2454）、索尼也是前15大中，唯一營業額正向成長企業。

美中貿易戰、日韓之爭，2019全球經濟景氣下行，間接影響半導體產業成長。IC insights報告指出，預計全球前15大半導體企業在2019年整理銷售總額將較去年下降15%，較全球半導體產業總銷售額平均下降13%，低了2個百分點。其中三星，SK海力士和美光三大記憶體企業銷售額預計較2018年下降29%，而單是SK海力士銷售額下跌38%，為前15大企業跌幅最大的一家。

以地域來看，前15大企業中，有6家總部在美國，歐洲有3家，台灣、日本、南韓各2家，而預計今年前15大企業銷售額都超過70億美元，與2018年相同。台積電與聯發科均上榜，其中台積電以純晶圓代工之姿，名次較去年前進一名。台積電今日股價來到313元高點，再度刷新歷史新高，市值也達到8.11兆元，超越全球半導體龍頭英特爾7.59兆元。

銷售額成長率部分，台積電、聯發科、索尼是排名中唯三正向成長企業，其中以索尼憑藉感測器強勁銷售，銷售額成長率最為驚人，達24%，名次快速攀升，為成長力道最強勁企業，聯發科也因索尼攀升，名次由去年第14退居第15。IC insights預測，2019年將有6家上榜企業銷售額出現兩位數衰退。