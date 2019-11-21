10月北美半導體設備出貨21.1億美元 月增7.7%

2019-11-21 14:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），今年10月北美半導體設備製造商出貨金額為21.1億美元，較9月最終數據19.6億美元相比上升7.7%，較去年同期20.3億美元上升3.9%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說：「受到記憶體庫存水平下降及晶圓代工業者對於先進製程設備投資的增加，半導體設備出貨年成長率反跌回升，出貨金額也創下自2018年12月以來的高點。」

SEMI所公佈的Billing Report，乃根據北美半導體設備製造商過去三個月的平均全球出貨金額之數值。