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高通5G單晶片 12月3日在夏威夷發表

2019-11-21 13:14經濟日報 記者張家瑋／即時報導

無獨有偶，聯發科（2454）競爭對手高通（Qualcomm）也於今（21）日上午發出12月3日在夏威夷舉辦的年度Snapdragon技術高峰會通知，預料除高階主管分享5G全球擴展的最新進展，重頭戲聚焦於最新5G驍龍865晶片發表，形成兩強對決局面。

高通媒體通知指出，該高峰會將分享高通最新產品包含旗艦級高通 Snapdragon（驍龍）行動平台，延展實境和常時啟動、常時連網PC的相關消息。高通總裁Cristiano Amon及高通技術公司資深副總裁暨行動業務總經理Alex Katouzian將主持本屆高峰會。

高通總裁Cristiano Amon表示，高通在推動3G和4G的發展及啟用扮演了關鍵角色，在5G領域高通也基於同樣技術領導地位推動發展。

在去年的Snapdragon技術高峰會上，高通向世界展示了5G已經成為現實。今年很高興能與300多名全球媒體和分析師齊聚一堂，見證由新一代無線通訊技術提供支持的卓越的裝置、服務和體驗，以及展望未來。

5G作為一項變革性技術，高通極為看好5G發展，日前於歐洲舉行分析師大會上，高通樂觀預期，2020年全球5G智慧型手機出貨可望落在1.75億到2.25億支，2021年超過4.5億，到2022年更可望突破7.5億支。在中國開通5G服務，以及不同價格帶的晶片組出貨推動下，5G普及速度將超過4G。

由於5G商轉帶動AI、物聯網、車聯網、雲端及邊緣運算應用能真正落實，高通也看好2022年在汽車、運算及物聯網平台上的可服務市場產值分別為40、80及130億美元。

高通5G4G

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