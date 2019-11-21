聯發科首顆5G單晶片發表會 26日中國深圳登場

2019-11-21 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



IC設計龍頭聯發科（2454）本月26日於中國深圳亮相首顆5G單晶片新產品發表會正式發出媒體邀請函，預料除客戶端華為、小米、OPPO、VIVO等重量客戶到場，重量級嘉賓安謀（ARM）高層主管也將親臨見證聯發科MT6885在5G運作之高效能表現。

聯發科指出，該晶片於第4季量產出貨，2020年第1季搭載該款晶片之5G手機正式問市。

聯發科除發出媒體邀請函，在官網微薄也發出活動訊息，預告26日深圳見，發表會將台北深圳連線，執行長蔡力行親自出席主持，顯見對於首顆5G單晶片之重視。

先前蔡力行指出，第一顆5G單晶片整合多項高階手機規格，採用ARM最新的高性能A77 CPU架構、搭配新一代聯網技術 Wi-Fi-6，更是業界唯一達到 4.7Gbps高速下載的5G單晶片，成功跨入高階手機市場，已有多家手機廠商導入，第4季開始晶片出貨，將搭載於客戶2020 年第1季推出的高階手機中。

此外，聯發科規劃數款5G單晶片，涵蓋不同價格帶，第二顆5G單晶片將瞄準中階手機，將於明年第2季量產。

除了高階與中階的手機晶片，未來也將推出主流市場5G單晶片，達到全系列產品5G覆蓋，樂觀看待5G市佔率。此外，由於及早進入新市場，加上完整的產品線開發，聯發科5G的產品毛利率，將以對公司毛利率有正面幫助為努力的目標。