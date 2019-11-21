SEMI全球封測廠資料庫全面更新 掌握封測及供應鏈需求

2019-11-21 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



SEMI國際半導體產業協會與 TechSearch International 今（21）日公布新版「全球委外封裝測試廠房資料庫」，SEMI強調，最新資料庫包含逾80項更新項目，範疇涵蓋封裝技術、產品專業應用、所有權及新股東等資訊，同時新增逾30家測試廠，追蹤的廠房總數達360座，協助半導體業者掌握全球各地封測業者相關資訊，滿足供應鏈管理需求。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，根據資料庫數據顯示，半導體封測業者在先進封裝技術與5G應用晶片測試能力投資的力道，有逐年加重的趨勢。有鑑於此，全球委外封裝測試廠房資料庫結合SEMI與TechSearch International的專業，內容亦包含了全球前二十大委外封測業者2017年和2018年的營收比較，以及OSAT廠房在設施、技術與服務的相關範疇。

根據全球委外封裝測試廠房資料庫顯示，打線（wire bond）封裝仍是數量最大的內部接合（interconnect）技術，但先進封裝技術亦有大幅成長，包括凸塊（bumping）、晶圓級封裝（wafer-level packaging）與覆晶組裝（flip-chip assembly）等等。

應用方面，移動裝置、高效能運算（HPC）與5G預計持續推動OSAT產業的創新。

此資料庫涵蓋範圍包括中國大陸、台灣、韓國、日本、東南亞、歐洲和美洲等世界各地的委外封裝測試廠的廠房清單。報告內容包含現有廠區地點、各廠技術以及能力、供應商所提供之封裝服務，另計畫中或正在興建的封裝測試廠房地點也會同步披露。

SEMI指出，封裝技術能直接影響晶片效能、良率和成本，要了解相關封裝測試技術發展則必須了解各地區業者所提供的服務，另外報告也會重點節錄了涵蓋全球超過120 家公司和 360 座廠房、超過200家廠房設施提供測試技術、逾90座廠房提供晶片尺寸構裝導線架（leadframe CSP）、逾50座凸塊封裝廠房（內含30座提供12吋晶圓凸塊封裝產能）、超過50 座廠房設施，提供晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）技術提供扇出型晶圓級封裝（FOWLP）和扇出型面板級封裝（FOPLP）的新廠、列出超過100座廠房於中國大陸、100座在台灣以及43座在東南亞等全球120多家公司所蒐集與彙整得來的資料。