親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

邱毅說馬英九推薦車宜靜列不分區害他落馬 馬辦要告

薑是老的辣！宋楚瑜這招狠 不讓郭粉政黨票流向台灣民眾黨

SEMI全球封測廠資料庫全面更新 掌握封測及供應鏈需求

2019-11-21 11:24經濟日報 記者張瑞益／即時報導

SEMI國際半導體產業協會與 TechSearch International 今（21）日公布新版「全球委外封裝測試廠房資料庫」，SEMI強調，最新資料庫包含逾80項更新項目，範疇涵蓋封裝技術、產品專業應用、所有權及新股東等資訊，同時新增逾30家測試廠，追蹤的廠房總數達360座，協助半導體業者掌握全球各地封測業者相關資訊，滿足供應鏈管理需求。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，根據資料庫數據顯示，半導體封測業者在先進封裝技術與5G應用晶片測試能力投資的力道，有逐年加重的趨勢。有鑑於此，全球委外封裝測試廠房資料庫結合SEMI與TechSearch International的專業，內容亦包含了全球前二十大委外封測業者2017年和2018年的營收比較，以及OSAT廠房在設施、技術與服務的相關範疇。

根據全球委外封裝測試廠房資料庫顯示，打線（wire bond）封裝仍是數量最大的內部接合（interconnect）技術，但先進封裝技術亦有大幅成長，包括凸塊（bumping）、晶圓級封裝（wafer-level packaging）與覆晶組裝（flip-chip assembly）等等。

應用方面，移動裝置、高效能運算（HPC）與5G預計持續推動OSAT產業的創新。

此資料庫涵蓋範圍包括中國大陸、台灣、韓國、日本、東南亞、歐洲和美洲等世界各地的委外封裝測試廠的廠房清單。報告內容包含現有廠區地點、各廠技術以及能力、供應商所提供之封裝服務，另計畫中或正在興建的封裝測試廠房地點也會同步披露。

SEMI指出，封裝技術能直接影響晶片效能、良率和成本，要了解相關封裝測試技術發展則必須了解各地區業者所提供的服務，另外報告也會重點節錄了涵蓋全球超過120 家公司和 360 座廠房、超過200家廠房設施提供測試技術、逾90座廠房提供晶片尺寸構裝導線架（leadframe CSP）、逾50座凸塊封裝廠房（內含30座提供12吋晶圓凸塊封裝產能）、超過50 座廠房設施，提供晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）技術提供扇出型晶圓級封裝（FOWLP）和扇出型面板級封裝（FOPLP）的新廠、列出超過100座廠房於中國大陸、100座在台灣以及43座在東南亞等全球120多家公司所蒐集與彙整得來的資料。

晶圓東南亞

相關新聞

華映破產 政府墊償8億元史上最高

2019-11-21 00:13

威盛攻AI報捷 新晶片夠力

2019-11-21 00:12

搭5G熱潮 威盛推智慧車方案

2019-11-21 00:11

5G將釋照競價 電信五雄備戰

2019-11-20 23:20

聯發科找上台嘉碩衝5G 固料意味濃

2019-11-20 23:19

遠傳攜三醫院 攻遠距診療

2019-11-20 23:19

高通 上調全球手機銷量

2019-11-20 23:19

遠傳電信加速數位轉型 成效顯現

2019-11-20 23:19

台灣拚跨境電商 詹宏志：缺投資

2019-11-20 19:10

杜塞道夫醫材展 中科組台灣隊搶單

2019-11-20 16:42

台達電攜日本森美術館 8K投影、AI深度學習展未來藝術

2019-11-20 16:12

火速重編Q3財報 茂林盼速恢復正常交易

2019-11-20 14:40

5G晶片公版 聯發科看上台嘉碩濾波器

2019-11-20 14:40

5G、工業物聯網商機 仁寶：我的菜

2019-11-20 14:40

蘋果機響噹噹！陸市銷售逆勢成長 供應鏈熱呼呼

2019-11-20 14:40

國力決勝點在AI？經濟學家：先別管中美貿易，新科技的影響比全球化更大

2019-11-20 08:39

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40
看更多

熱門文章

南山人壽砸159.81億元 搶下信義行政中心地上權案

2019-11-20 16:01

招商再下一城！ 「迪卡儂」將到高雄 蓋南台首座旗艦店

2019-11-20 16:27

台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46

聯發科5G晶片 跑第一

2019-11-20 23:19

5G晶片公版 聯發科看上台嘉碩濾波器

2019-11-20 14:40

昇恆昌打造 桃機二航廈中央區免稅商店暨餐飲區開幕

2019-11-20 17:27

壽險加碼不動產 二年砸千億

2019-11-21 00:17

中鋼下季盤價看跌 有利鋼廠

2019-11-21 00:20

許勝雄：台商回流 錢從哪來不重要

2019-11-21 00:41

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

遠東巨城明年衝127億元 續當新竹百貨霸主

2019-11-20 20:10

汽車零組件降關稅 卡關

2019-11-21 00:11

威盛攻AI報捷 新晶片夠力

2019-11-21 00:12

外銷訂單連12黑 憂中帶喜

2019-11-21 00:44

台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00

聯發科找上台嘉碩衝5G 固料意味濃

2019-11-20 23:19

影／台商匯回零元爆爭議 鄭文燦：逾千億元到位

2019-11-20 18:33

華映破產 政府墊償8億元史上最高

2019-11-21 00:13

淘寶登台衝擊 PChome詹宏志：目前影響有限

2019-11-20 14:05

超商也吃得到Beyond Meat 全家開賣未來漢堡排

2019-11-20 20:10

搶便宜發債…中型銀行跟進

2019-11-20 23:24

台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41

創新高！南山人壽砸159.81億 搶下信義行政中心地上權

2019-11-20 16:09

蘋果機響噹噹！陸市銷售逆勢成長 供應鏈熱呼呼

2019-11-20 14:40

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

美食外送員好賺？ 只有1.5%願當正職

2019-11-20 14:41

台商回流投資作假？ 童子賢：討論資金來源地是假議題

2019-11-21 09:57

10月外銷訂單連12黑 年減3.5%

2019-11-20 16:23

電子產品10月接單 意外翻紅

2019-11-21 00:43

5G競標12月10日登場 5大電信業者均獲入場券

2019-11-20 15:46

新店捷運宅 將變複合商場

2019-11-21 00:14

今年10月歐洲訂單創高 主要是增加採購我這三項產品

2019-11-20 20:43

金融帳Q3淨流出 一年低點

2019-11-21 00:32

外銷訂單連12黑 全年正成長機率低

2019-11-20 17:17

5G、工業物聯網商機 仁寶：我的菜

2019-11-20 14:40

昱鼎再拿下青埔太陽光電廠 預計明年6月完工

2019-11-20 17:29

新鮮人辦信用卡 好康一把抓

2019-11-20 14:41

台商回台投資成話題 翁章梁：5家台商申請來嘉投資

2019-11-20 17:36

強化財務 台企銀擬現增90億

2019-11-20 23:25

10月銷歐訂單成長 三品項撐場

2019-11-21 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top