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SEMI全球委外封測廠資料庫更新 擴大半導體測試範圍

2019-11-21 09:41經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

SEMI 國際半導體產業協會與 TechSearch International 今（21）日公布新版「全球委外封裝測試廠房資料庫」（Worldwide OSAT Manufacturing Sites Database），擴大半導體測試涵蓋範圍，同時更新廠房製程能力與服務內容相關資料，最新資料庫包含逾80項更新項目，且新增逾30家測試廠，追蹤的廠房總數達360座，協助半導體業者掌握全球各地封測業者服務項目資訊，滿足供應鏈管理需求。

全球委外封裝測試廠房資料庫是市場唯一的委外封裝測試資料庫，追蹤提供封測服務給半導體產業的業者，是一項不可或缺的商業工具；2019年最新資料庫包含逾80項更新項目，範疇涵蓋封裝技術、產品專業應用、所有權/新股東等資訊。

全球委外封裝測試廠房資料庫顯示，打線（wire bond）封裝仍是數量最大的內部接合（interconnect）技術，但先進封裝技術亦有大幅成長，包括凸塊（bumping）、晶圓級封裝（wafer-level packaging）與覆晶組裝（flip-chip assembly）等；應用方面，移動裝置、高效能運算（HPC）與5G預計持續推動OSAT產業的創新。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，根據資料庫數據顯示，半導體封測業者在先進封裝技術與5G應用晶片測試能力投資的力道，有逐年加重的趨勢。

全球委外封裝測試廠房資料庫結合SEMI與TechSearch International的專業，內容包含全球前二十大委外封測業者2017年和2018年的營收比較，及OSAT廠房在設施、技術與服務的相關範疇。資料庫涵蓋範圍包括中國大陸、台灣、韓國、日本、東南亞、歐洲和美洲等世界各地的委外封裝測試廠的廠房清單。

報告內容包括，廠區地點、各廠技術及能力：包含封裝、測試和其他產品專精項目，例如感測器、汽車電子與功率元件等；供應商所提供的封裝服務：球柵陣列封裝（BGA）、特定種類的導線架，例如四方扁平封裝（QFP）、四方平面無引腳封裝（QFN）、小外型引線封裝（SO）、覆晶凸塊封裝（flip chip bumping）、晶圓級封裝（WLP）、模組／系統級封裝（Modules／SIP）和MEMS等；公布計畫中或正在興建的封裝測試廠房地點。

封裝技術能直接影響晶片效能、良率和成本，要了解相關封裝測試技術發展必須了解各地區業者所提供的服務。報告的重點包括，資料庫涵蓋全球超過 120 家公司和 360 座廠房；超過200家廠房設施提供測試技術；逾 90 座廠房提供晶片尺寸構裝導線架 （leadframe CSP）。

逾 50 座凸塊封裝廠房，其中 30 座提供 12 吋晶圓凸塊封裝產能；超過 50 座廠房設施，提供晶圓級晶片尺寸封裝 （WLCSP）技術；提供扇出型晶圓級封裝（FOWLP）和扇出型面板級封裝（FOPLP）的新廠；列出超過 100座廠房於中國大陸、100 座在台灣及 43 座在東南亞。

資料庫是根據向全球 120 多家公司所蒐集與彙整而得的資料；全球委外封裝測試廠房資料庫裡所有資訊均由 SEMI 和 TechSearch International 蒐集而成。報告授權分為單次和多次使用；SEMI 會員至少可享有 16%折扣，視授權項目種類而定。

半導體晶圓

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