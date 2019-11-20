Google拒政治廣告 候選人找YouTuber合作回歸內容管理

2019-11-20 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



總統及立委大選選情升溫，Google台灣日前宣布，從今年11月15日到明年1月17日這段期間所有 Google 台灣廣告平台暫停接受競選廣告。Google台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻指出，此決定事先知會中央主管機關、取得共識。但如果候選人找YouTuber在平台上創作內容不屬於競選廣告，而是回歸相關的內容管理規則，有違規才予以警告、下架。

Facebook、Google兩大廣告平台今年對刊登競選廣告策略不同調，Facebook要求刊登者要公開所有相關訊息，Google 則選擇不接受競選廣告。陳幼臻說，依照中選會等相關規定，所謂競選廣告是出現候選人姓名、號次、政黨。如果YouTuber 幫候選人作的內容在廣告時間播出就是「廣告」，如果在YouTuber頻道播放則是內容創作，不是廣告，如果候選人與YouTuber的內容違反規定，會用YouTube對內容的管理規則去規範。

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在去年九合一大選時，不少Facebook用戶的內容因為被大量檢舉導致下架，也引發爭議。陳幼臻說，Google提供平台，不會主動介入判斷訊息真假，但可以判斷內容是否違反社群守則，目前Google的機器學習和人工審查機制最常查到的就是詐騙或是色情內容，會主動移除。但即使某個頻道內容被瘋狂大量檢舉，這些檢舉也可能有問題，這時後台機制會啟動，通知進行人工審核，所以系統的查核並非唯一檢視內容的標準，有時候透過社群檢舉或用戶的回饋更能幫助系統檢查錯誤的內容。

她說，今年不接受競選廣告，即使有人刻意調整內容、透過平台下廣告，因為也有審查的時間，不會馬上就刊登，近期也與廣告主溝通相關的審查程序。