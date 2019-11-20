親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

疑機車違規迴轉！UberEats外送員閃不開撞上 頭重創命危

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

國際創投美商中經合：變動大環境有四把利劍可利用

2019-11-20 19:15經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

跨區域國際創投美商中經合集團 (WI Harper Group) 今（20）日舉辦2019年論壇，聚焦因應數位科技時代而生的數位新經濟體帶來的機會和轉變。尤其全球資本市場正受中美科技大戰影響而動盪，而5G來臨、AI當道，投資科技新創如何佈局才能在對的時候站上高點？中經合邀請了財經趨勢專家解析市場現況，並聚集在創新創業的生態圈裡扮演不同的角色的跨區國際創投、轉型升級有成的產業企業、發展新經濟體系的新創，和產業生態加速器分享各自的觀點和經驗，並藉此探討創投和產業企業的變化。

美商中經合集團董事總經理朱永光表示：「因為數位科技發展的新經濟體充滿不確定性是市場體系轉變必經的過程，且時時受政治因素和科技發展影響，創投和企業產更應該抓緊時機，進化轉型，進而永續經營。從歐美創投近期的發展，都能看到產業企業和創投攜手合作、與新創共同發展生態體系的實例—是所謂創投2.0模式—也是產業企業能華麗轉身的最佳解決方案。」

貼近產業和新創發展的中經合，觀察變動大環境中有四把利劍可為台灣的企業、新創和創投使用。

第一把利劍是政治 (Politics; P)：全球政治面貌改變，連帶影響市場，美國政府以法規限制投資，希望振興美國產業，卻間接造就台灣產業再次堀起的機會。

第二把劍是數位科技 (Digital Technology; D)，包括物聯網、人工智慧、5G還有區塊鏈等底層技術的應用都將在這個時代發展，並且加速改變生活習慣和方式。

第三把劍則是物聯網 (IoT)，萬物相連改變了消費的型態，更為直接的「訊息傳遞」 模式也讓企業發展／新興商業模式更以消費者為導向。

而第四把劍，則是企業 (Enterprise; E) 想要打造永續經營的企業體，企業主需融入產業生態體系，或是藉由新創公司打造生態體系，借力使力，才能長久—這是觀念和做法的變革。若能擁抱這些變動，加上即有的堅強技術基礎，國內產業企業便能支持新創發展，相互連結，也能利用創投的資源連結國際市場，拓展業務。

此外，朱永光進一步說明，中經合已在美、中、台三地市場近30年的經驗，中美貿易衝突其實正是佈局美國科技新創的最好時機。結合創投和產業的資金、私募基金和併購的優勢，是活絡投資市場之道。中經合將募集的中經合第九號基金，將會朝這樣的模式進行，將創投帶入2.0時代，也為產業和新創的成長轉型拓展更寬廣的道路。

創投生態物聯網

相關新聞

杜塞道夫醫材展 中科組台灣隊搶單

2019-11-20 16:42

台達電攜日本森美術館 8K投影、AI深度學習展未來藝術

2019-11-20 16:12

火速重編Q3財報 茂林盼速恢復正常交易

2019-11-20 14:40

5G晶片公版 聯發科看上台嘉碩濾波器

2019-11-20 14:40

5G、工業物聯網商機 仁寶：我的菜

2019-11-20 14:40

蘋果機響噹噹！陸市銷售逆勢成長 供應鏈熱呼呼

2019-11-20 14:40

國力決勝點在AI？經濟學家：先別管中美貿易，新科技的影響比全球化更大

2019-11-20 08:39

鴻海威州廠 完成封頂

2019-11-20 00:41

促成美籍幹部來台培訓 鴻海副董李傑設西點軍校

2019-11-20 00:40

日電感廠復工不順 奇力新迎轉單

2019-11-20 00:39

奇力新啟動擴產 設備移轉越南廠

2019-11-20 00:38

迎5G 交部招商釋千億商機

2019-11-20 00:16

創新論壇／諾基亞：5G科技連結世界

2019-11-19 23:47

美延長寬限期 華為盼移出貿易黑名單

2019-11-19 23:35

半導體排名 台積衝第三、聯發科第15

2019-11-19 23:35

美延華為寬限期 台積電、大立光利多

2019-11-19 23:31

世上苦人多如何解？ 郭台銘掏億元助青創

2019-11-19 20:03

郭台銘：資助9千萬支持尤努斯 助台灣年輕人創業

2019-11-19 15:07

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40
看更多

熱門文章

華映破產 政府墊償積欠工資 人數、金額史上最高

2019-11-20 11:13

回台投資掛零？孫大千批小英：神明前吹噓不怕神生氣

2019-11-20 08:39

「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

2019-11-20 00:13

保險責準率降 儲蓄險將變貴

2019-11-20 00:25

沈榮津喊冤：台商回台投資 重點不在資金來源

2019-11-19 20:22

裕隆、納智捷 要揪伴開發新車

2019-11-20 00:44

京華城重生 拚當台北新地標

2019-11-19 23:32

南山人壽砸159.81億元 搶下信義行政中心地上權案

2019-11-20 16:01

日電感廠復工不順 奇力新迎轉單

2019-11-20 00:39

北富銀momo卡上市 最高20%回饋

2019-11-20 04:06

張善政：雙重課稅 台商資金怎願匯回？

2019-11-20 00:28

國力決勝點在AI？經濟學家：先別管中美貿易，新科技的影響比全球化更大

2019-11-20 08:39

換屋重購退稅 優惠放寬

2019-11-20 01:05

打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相

2019-11-20 07:40

美延華為寬限期 台積電、大立光利多

2019-11-19 23:31

招商再下一城！ 「迪卡儂」將到高雄 蓋南台首座旗艦店

2019-11-20 16:27

鴻海威州廠 完成封頂

2019-11-20 00:41

國民黨再批：台商貸款免息 對得起窮學生？

2019-11-20 11:00

罕見 壽險大搶2年期公債

2019-11-20 00:23

奇力新啟動擴產 設備移轉越南廠

2019-11-20 00:38

跨境電商不開發票 明年開罰

2019-11-19 20:07

張善政批台商回流零資金 鄭文燦：資金逐步到位是常識

2019-11-20 12:44

台商資金因雙重課稅不回來投資？ 財政部駁張善政

2019-11-19 20:39

5G晶片公版 聯發科看上台嘉碩濾波器

2019-11-20 14:40

金管會調整責準率 業者評估影響短期銷售

2019-11-20 00:24

促成美籍幹部來台培訓 鴻海副董李傑設西點軍校

2019-11-20 00:40

張善政左批台商回流零資金 右罵台中機場建設國際笑話

2019-11-20 10:11

經長：解決缺電 政府準備好了

2019-11-20 00:17

半導體排名 台積衝第三、聯發科第15

2019-11-19 23:35

名家觀點／當數位貨幣成了孫悟空

2019-11-20 00:27

中國信託率先導入刷卡3DS 2.0驗證系統

2019-11-19 22:29

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

淘寶登台衝擊 PChome詹宏志：目前影響有限

2019-11-20 14:05

公布「勞動契約認定指導原則」 假承攬問題解決了嗎？

2019-11-19 21:28

交部招商千億 高鐵站聚焦

2019-11-19 23:19

台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41

多管齊下…兆豐銀大牛翻身

2019-11-19 23:23

京華城設計不良…夢想成了夢魘

2019-11-19 23:31

兆豐銀衝消金財管 獲利增

2019-11-19 23:25

跨境電商開發票 明年上路

2019-11-20 01:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top