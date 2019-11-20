國際創投美商中經合：變動大環境有四把利劍可利用

2019-11-20 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



跨區域國際創投美商中經合集團 (WI Harper Group) 今（20）日舉辦2019年論壇，聚焦因應數位科技時代而生的數位新經濟體帶來的機會和轉變。尤其全球資本市場正受中美科技大戰影響而動盪，而5G來臨、AI當道，投資科技新創如何佈局才能在對的時候站上高點？中經合邀請了財經趨勢專家解析市場現況，並聚集在創新創業的生態圈裡扮演不同的角色的跨區國際創投、轉型升級有成的產業企業、發展新經濟體系的新創，和產業生態加速器分享各自的觀點和經驗，並藉此探討創投和產業企業的變化。

美商中經合集團董事總經理朱永光表示：「因為數位科技發展的新經濟體充滿不確定性是市場體系轉變必經的過程，且時時受政治因素和科技發展影響，創投和企業產更應該抓緊時機，進化轉型，進而永續經營。從歐美創投近期的發展，都能看到產業企業和創投攜手合作、與新創共同發展生態體系的實例—是所謂創投2.0模式—也是產業企業能華麗轉身的最佳解決方案。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

貼近產業和新創發展的中經合，觀察變動大環境中有四把利劍可為台灣的企業、新創和創投使用。

第一把利劍是政治 (Politics; P)：全球政治面貌改變，連帶影響市場，美國政府以法規限制投資，希望振興美國產業，卻間接造就台灣產業再次堀起的機會。

第二把劍是數位科技 (Digital Technology; D)，包括物聯網、人工智慧、5G還有區塊鏈等底層技術的應用都將在這個時代發展，並且加速改變生活習慣和方式。

第三把劍則是物聯網 (IoT)，萬物相連改變了消費的型態，更為直接的「訊息傳遞」 模式也讓企業發展／新興商業模式更以消費者為導向。

而第四把劍，則是企業 (Enterprise; E) 想要打造永續經營的企業體，企業主需融入產業生態體系，或是藉由新創公司打造生態體系，借力使力，才能長久—這是觀念和做法的變革。若能擁抱這些變動，加上即有的堅強技術基礎，國內產業企業便能支持新創發展，相互連結，也能利用創投的資源連結國際市場，拓展業務。

此外，朱永光進一步說明，中經合已在美、中、台三地市場近30年的經驗，中美貿易衝突其實正是佈局美國科技新創的最好時機。結合創投和產業的資金、私募基金和併購的優勢，是活絡投資市場之道。中經合將募集的中經合第九號基金，將會朝這樣的模式進行，將創投帶入2.0時代，也為產業和新創的成長轉型拓展更寬廣的道路。