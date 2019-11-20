5G確定12月10日競標 NCC：五家電信業者都合格

2019-11-20 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



國家通訊傳播委員會（NCC）今(20)日宣布將於12月10日開始進行5G第一波釋照競價。NCC發言人蕭祈宏表示，結束競標時間是由市場決定，希望業者理性投標，不希望過高的標金影響未來消費者使用價格。

根據NCC公告，5家電信業都是合格競價者，沒有新業者加入戰局。為辦理本次釋照作業，NCC邀集專家學者組成「行動寬頻業務釋照作業審查委員會」，召開5次審查會議，由審查委員針對各申請者所提之事業計畫構想書與資格條件進行審查， 並在11月12日邀請各申請者經營團隊進行面談後，提出初審建議；審查委員會所提初審結果於今日經NCC第883次委員會議複審通過，5家既有電信業者均為合格競價者。

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NCC表示，12月10日開始的是第一階段的數量競價，每日10回合，由各競價者對這次釋出的1800MHz、3.5GHz及28GHz頻段提出需求頻寬，當競價者需求超過各頻段釋出頻寬時，則由NCC依規定提高各頻段的單位頻寬價金，進行下一回合的競價，直到連續兩回合無人再提出需求頻寬為止；屆時如有頻率未標出，將會再進行補充競價程序釋出。

NCC強調，競價者持續調整提出之需求頻寬，加上各頻段的單位頻寬價金逐漸提高，頻譜競價金額未來逐步達到本次釋出頻率的實際價值，數量競價才會結束，也就是確切結束日期係交由市場來決定。

NCC指出，因頻譜使用效率及設備成熟度會隨頻率實際位置而有所不同，等數量競價結束後，NCC會給予數量競價得標者至少7天的準備時間，確認及協調各自想要的頻率位置；後續預估將於109年1月初擇一日，舉辦第二階段的位置競價，完成所有的競價作業。