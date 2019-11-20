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台灣拚跨境電商 詹宏志：缺投資

2019-11-20 19:10台灣醒報 記者張元融╱台北報導

「台灣電商佔總體零售量的17%~20％，大陸11%~15%、美國10.5%~14％。」詹宏志20日於三三會演講舉出一項數據，淘寶的物件數約14億，台灣至少有4億，可見「台灣電商市場的應用與靈活度高」，國內想用網路做生意者的比例達全球之冠（韓國第二名）。台灣目前缺少的只是大型平台公司與總投資體量。

電商：互聯網+零售

PCHOME董事長詹宏志以《新貿易國：跨境電商帶來的啟發》為題，介紹台灣的跨境電商發展。詹說，Ebay專家告訴他，2011年全球跨境電商剛起飛時，其成長率早已超過各國國內經濟成長，當時全球80%的買家是來自美國，而主要的賣家來自亞洲，前三名為大陸、香港與台灣，若再加上日、韓，幾乎佔全球賣方的70％。

詹宏志介紹大陸的網路政策「互聯網＋」，從傳統的培育網路產業出發，轉而發展網路與各社會領域的結合，此政策觀點非常具有方向感，值得台灣學習。比方說，「互聯網＋政府」就可以進一步發展「輿情、與百姓溝通」；「互聯網＋學校」可重塑教育型態、甚至資源分配；「互聯網＋工廠」可快速因應供應鏈變化。

當「互聯網加上零售」，就是所謂的電商領域，其營銷模式不僅是對個別消費者，更是全球各地的供應商。詹宏志歸納，互聯網有兩特色：1.背後強大的運算能力；2.人與人間接觸的邊際成本幾乎為零，也就是發一封廣告email與發100萬封的成本差距不大。

政策跟不上電商思維

詹宏志指出台灣電商的弱點：1.網路投資總數太小，每年僅2000億。（5年前我們的技術勝過天貓，現已被遠遠甩開。）；2.政府對網路的理解與產業界落差太大，官員都在說風涼話，「看起來好像滿厲害的！」對此，詹說，他的公司員工（共3000人）平均年齡不及30歲，因為網路產業的工作者一定是年輕人，所以是「政策單位的思維不夠創新。」

「目前各國間皆未展開跨境電商貿易談判，」詹宏志說，台灣對於跨境電商的管理也是零。比如，在雙11期間發生的不公平現象，財政部對境外賣家沒有課營業稅，對國內賣家卻有；詹坦言，政府對電商產業的政策牽涉繁雜，諸如財政部的稽徵能力、邊境管理等。此外，國際郵包系統中，台灣寄包裹至大陸是「國際郵件」，大陸寄過來卻算「國內郵資」，也是價格不公平的現象。

淘寶登台vs台買淘寶

「淘寶登台對台灣影響小，但台灣登淘寶的影響會很大！」詹宏志說，他常被問「到淘寶進入台灣，對PcHome有無威脅？」他認為，淘寶近年挾著豐沛資源來台開設電商平台，但目前為止的衝擊不大。

相較之下，「台灣人上大陸掏寶購物」早已不是新鮮事，台灣每年對大陸淘寶的消費額的估計從400億至1600億不等，取其平均值800億，也遠超國內任何直營電商。

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跨境電商淘寶互聯網

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