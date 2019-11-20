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杜塞道夫醫材展 中科組台灣隊搶單

2019-11-20 16:42經濟日報 記者宋健生／即時報導

全球最大的醫療器材展－德國杜塞道夫國際醫材展(MEDICA)盛大登場，中科組「台灣隊」參展，與國際醫材廠商媒合交流，同時不忘把握機會舉辦聯合招商說明會，宣傳台灣優質的投資環境，開拓台灣智慧醫療商機。

德國MEDICA已舉辦逾40年，是拓展歐洲醫療器材市場的平台，更是接觸全球醫材產業與買主的主要平台。

中科管理局長許茂新表示，今年杜塞道夫國際醫材展，包括竹科、中科及南科都積極組團參展，與國際醫材廠商媒合交流，同時不忘把握機會，在開幕日晚間舉辦聯合招商說明會，宣傳台灣優質的投資環境。

中科管理局與塑膠技術中心「加速中部地區生醫產業創新計畫」辦公室，今年會同鐿鈦、台灣骨王、新廣業、合盈光電、承鋆、碩晨、揚誠、榕懋、全友、長陽、工研院、瑞鈦、台灣儀科中心、成大、世延等產學研醫菁英前往參展。

業者從新創育成、產品研發設計、材料開發製造、原型醫材製成到醫材上市行銷推廣，攜手併肩通力合作，搶攻訂單。

中科加速器引進的智慧醫療新創公司－福寶科技及開啟基因，都在MEDICA佈展，兩家公司在歐洲的合作夥伴，也應邀至招商說明會現場瞭解科學園區投資環境。

此外，為協助新創公司拓展國外市場，在中科加速器的促成下，福寶科技與台荷加速器(Tiger Accelerator)簽署合作備忘錄，宣示未來合作意願。

福寶科技致力於發展外骨骼仿生科技產品，關鍵技術於2016年獲得全球百大科技研發獎肯定；台荷加速器在歐洲累積10年的台歐育成網路和資源，預期可協助提升台灣企業到歐洲拓展的速度與文化的融合度。

全球最大的醫療器材展－德國杜塞道夫國際醫材展(MEDICA)盛大登場，中科邀園區...
全球最大的醫療器材展－德國杜塞道夫國際醫材展(MEDICA)盛大登場，中科邀園區廠商組「台灣隊」參展，全力搶單。中科管理局提供
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