杜塞道夫醫材展 中科組台灣隊搶單
2019-11-20 16:42
經濟日報 記者宋健生
／即時報導
全球最大的醫療器材展－德國杜塞道夫國際醫材展(MEDICA)盛大登場，中科組「台灣隊」參展，與國際醫材廠商媒合交流，同時不忘把握機會舉辦聯合招商說明會，宣傳台灣優質的投資環境，開拓台灣智慧醫療商機。
德國MEDICA已舉辦逾40年，是拓展歐洲醫療器材市場的平台，更是接觸全球醫材產業與買主的主要平台。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
中科管理局長許茂新表示，今年杜塞道夫國際醫材展，包括竹科、中科及南科都積極組團參展，與國際醫材廠商媒合交流，同時不忘把握機會，在開幕日晚間舉辦聯合招商說明會，宣傳台灣優質的投資環境。
中科管理局與塑膠技術中心「加速中部地區生醫產業創新計畫」辦公室，今年會同鐿鈦、台灣骨王、新廣業、合盈光電、承鋆、碩晨、揚誠、榕懋、全友、長陽、工研院、瑞鈦、台灣儀科中心、成大、世延等產學研醫菁英前往參展。
業者從新創育成、產品研發設計、材料開發製造、原型醫材製成到醫材上市行銷推廣，攜手併肩通力合作，搶攻訂單。
中科加速器引進的智慧醫療新創公司－福寶科技及開啟基因，都在MEDICA佈展，兩家公司在歐洲的合作夥伴，也應邀至招商說明會現場瞭解科學園區投資環境。
此外，為協助新創公司拓展國外市場，在中科加速器的促成下，福寶科技與台荷加速器(Tiger Accelerator)簽署合作備忘錄，宣示未來合作意願。
福寶科技致力於發展外骨骼仿生科技產品，關鍵技術於2016年獲得全球百大科技研發獎肯定；台荷加速器在歐洲累積10年的台歐育成網路和資源，預期可協助提升台灣企業到歐洲拓展的速度與文化的融合度。
留言