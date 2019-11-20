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聯發科蔡明介：「智在家鄉」讓科技變得更有溫度

2019-11-20 14:58經濟日報 記者李孟珊／即時報導

IC設計大廠聯發科今天（20）日獲頒第二屆「智在家鄉」數位社會創新競賽獲獎名單，聯發科技董事長蔡明介表示，今年有360組參賽隊伍，每一個計畫都切實回應台灣在地的需要，「智在家鄉」讓科技變得更有溫度，也讓我們看到台灣民間豐沛的創新企圖心。

蔡明介說明，聯發科致力研發各式各樣的系統晶片，核心價值是重視創新和解決問題，「智在家鄉」延續了聯發科的DNA；蔡明介指出，「智在家鄉」的初衷，是希望成為一個創新交流的平台，鼓勵跨領域的合作，善用科技的力量解決社會問題。

蔡明介進一步強調，科技的價值看到最後，都來自於改善人們的生活，要讓人用得著、付得起、買得到，就像一顆晶片可能很抽象，但如果看到個晶片應用的場景，就例如家人用手機越洋視訊跟孩子談心時，看見使用它的人，感受使用它的喜悅，這時候科技就有了人的溫度。

觀察今年決賽作品，可以發現具備「跨界多元」、「重視生命」、「關懷弱勢」及「世代共創」四項特點，「智在家鄉」賽事的出發點就在於看見創新，看見科技運用，但也同時必須看見一群人、一塊土地，跟一個希望。

聯發科技第二屆「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎典禮，董事長蔡明介出席致詞、頒獎。...
聯發科技第二屆「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎典禮，董事長蔡明介出席致詞、頒獎。記者李孟珊／攝影
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蔡明介聯發科

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