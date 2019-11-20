TrendForce：2019下半年全球封測市場逐漸復甦
根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調查，2019年第3季受惠於記憶體價格跌勢趨緩及手機銷量漸有回升等因素，帶動全球封測產業出現止跌回穩的跡象。2019年第3季全球前十大封測業者營收預估為60億美元，年增10.1%，季增18.7%，整體市場已逐漸復甦。除京元電與頎邦表現維持穩健之外，日月光、江蘇長電、通富微電及天水華天營收也恢復年增走勢。
拓墣產業研究院指出，龍頭大廠日月光2019年第3季營收為13.21億美元，年增0.2%。上半年受到中美貿易戰及匯率波動影響，營收相較2018年上半年跌幅達8.9%，第2季甚至出現雙位數下滑，但自第3季開始，日月光在5G通訊、汽車及消費型電子封裝需求等成長力道帶動下，營收表現逐漸回穩。排名第二的艾克爾第3季營收為10.84億美元，在消費型電子與車用市場需求回溫的引領下，衰退幅度相較上半年已逐漸收斂。
觀察中國封測三雄江蘇長電、通富微電與天水華天2019年第3季營收表現，江蘇長電排名維持第三，通富微電與天水華天維持第六及第七位。雖然受到上半年中美貿易摩擦、以及整體中國經濟增速趨緩等因素影響，營收表現不佳，但隨著貿易情勢逐漸緩和以及消費型電子需求漸有回升，衰退幅度已略為縮減甚至由負轉正。
值得一提的是，京元電與頎邦於2019年第3季營收表現亮眼，排名分別維持在第八與第十位。京元電主要成長動能來自5G通訊、CMOS影像感測元件及AI晶片等封裝需求，頎邦則因蘋果iPhone 11面板之薄膜覆晶封裝捲帶(COF)與觸控面板感測晶片(TDDI)技術的拉升，帶動營收維持成長。
整體而言，全球前十大封測廠雖然在2019年上半年受到中美貿易衝突、記憶體價格下跌及手機銷量衰退等因素拖累營收表現，但從第3季開始，隨著中美貿易僵局出現轉機，加上年底銷售旺季備貨需求增溫，市場面逐漸復甦。拓墣產業研究院預期第四季整體封測營收可望逐步回穩，但全年度表現仍因上半年跌幅較深等因素，將呈現小幅衰退。
留言