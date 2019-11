國力決勝點在AI?經濟學家:先別管中美貿易,新科技的影響比全球化更大

2019-11-20 08:39 商業周刊 黃齊元/商業.com專欄作家



摘要 1.經濟學家分析,「全球化」的影響力還低於「科技」,台灣對此趨勢的反應相對慢。 2.龐大電商經濟,需要更好、更創新的技術支援,企業或年輕世代,更該緊抓趨勢、找出商機。

台積電創辦人張忠謀。 記者黃義書/攝影 分享 facebook

行政院長最近召開科技會報,討論AI造成的社會影響。台積電前董事長張忠謀表示,政府不應只聚焦產業面,也應注意社會面,且應補助中小企業因應新興科技帶來的衝擊。

張董的出發點很對,政府不能只從台積電、鴻海這些大企業的角度來思考AI政策,畢竟台灣產業結構大部分是中小企業。

張董事長並非唯一看到這個問題的人。美國民主黨總統候選人、台裔美籍楊安澤(Andrew Yang),也以AI將造成大量失業,作為主要政見訴求,講中了很多人的心聲,異軍突起。

楊安澤指出川普之所以當選,就是因為他看到美國製造業工作被取代的趨勢,有4百萬人丟掉工作,因此他以此為競選主軸,最後贏得總統大選。

楊安澤看到AI即將對「中低階服務業」造成巨大衝擊,包括文書人員、超市銷售人員、餐飲業服務生以及卡車司機。這個趨勢已在發生,楊作為一個政治素人,目前民主黨候選人人氣排行高達第6名,不是沒有道理。

台灣會不會有類似的問題?當然會。根據國發會最新報告,台灣人口紅利已失,由於少子化及老化速度,今年極可能出生人數首次低於死亡人數,較原先預測提早一年。按照這個速度,2050年台灣將剩下不到2千萬人,所以台灣需要利用AI來彌補人力缺口。

中美貿易大戰雖然對全球經濟造成衝擊,但根據經濟學家分析,「全球化」的影響力還低於「科技」。台灣對於這個趨勢的反應相對遲緩,我們產業「數位轉型」的程度低於亞洲很多國家。

根據麥肯錫評估,到2030年,台灣數位轉型人力需求缺口將達803萬人。可被AI取代的工作,包括會計、秘書、組裝工人、客服、電話行銷、貨車司機、仲介等;至於新興的工作則包括AI與機器學習專家、電商與社群媒體專家等,新工作遠不及流失的工作。

AI對一般人有什麼意義?第一、你可能會被淘汰;第二、你必須學習新的技能,才能維持競爭力;第三、你的公司可能雇不到足夠多對的人才。這是一個重新洗牌的過程,有些人會被淘汰,有些人可以存活,還有些人可以更上一層樓,成為新的權力擁有者或財富創造者。

我是一個創投家。站在投資家的觀點,變動代表了機會,最糟糕的情形是「維持現狀」。因此,我對於中美貿易大戰以及AI科技崛起,欣喜若狂,這是10年難得一見的典範轉移與財富重分配。別人不動是他們的損失,但我要投資未來。

但事實是,很多人已看到了這個趨勢。上週,生策會(生技醫療產業策進會)理監事改造,來自科技界的企業大老囊括35席理事中的11席。這說明「跨界」已成為潮流,科技正加速和所有產業融合,其中的關鍵就是AI,這是台灣向上提昇的契機。

最近中國大陸天貓雙11購物節,僅1小時03分,就破了1000億人民幣銷售大關,總成交金額高達2684億人民幣,再創新紀錄;美國的單日線上購物紀錄是62.2億美元,約400多億人民幣,和中國大陸相差甚遠。

今年度的阿里巴巴集團「雙11」購物節,成交總額達到人民幣2684億元(約新台幣1兆1541億元)。 特派記者蔡銘仁/攝影 分享 facebook

中國市場龐大,電商已深入中國經濟和產業體系。如果你是一個企業,你不能錯過這個商機;如果你是一個年輕人,你更應思考如何和這個趨勢沾上邊。

更深層的意義是電商經濟背後的基礎建設和科技。這牽涉到5G、支付金流、精準行銷和很多手機智慧應用。科技廠商如台積電、聯發科及鴻海等,都不能忽略這塊大餅,因為明年的數字肯定會比今年更驚人,需要更好、更創新的技術支援。

中美AI的競逐,已經從拚「技術」轉為拚「教育」。中美貿易戰開始,大陸AI教育就往學齡前兒童扎根,幼兒AI教育蔚為風潮,有大陸補習班廣告訴求:「未來的文盲,就是現在不懂程式設計的小孩」。

大陸官方去年發布「高等學校人工智慧創新行動計畫」,預計2030年大陸各大學AI教育將遍地開花。而對這個潛在威脅,連美國國防部部長近期都在公開場合表示憂心。

台灣的AI政策並沒有錯誤,但問題在於意識形態。未來在少子化趨勢下,人才可能流失,也無法和全世界最大的市場接軌。最近我和以色列一位專家討論,他說AI演算法不是關鍵,重點是大數據,全世界除了Google、Amazon外,誰有最多的big data?答案很清楚。

上週末去看了電影《魔鬼終結者:黑暗宿命》(Terminator: Dark Fate),很有感觸。這是我最喜歡的電影系列,講的是人類與機器(AI)的戰爭,當年看起來像科幻小說,現在卻越來越真實。

魔鬼系列第一集拍攝於1984年,《一九八四》也是歐威爾經典預言小說的書名,描述控制人民的國家機器,「老大哥正在監視你」。魔鬼指的是打不死的機器人,但背後真正的大腦是AI「天網」,機器人只是工具。這個情節今天已在發生中,不管是西方或東方,即使在民主社會,也有國家機器背後操縱的影子。

誰才是真正的魔鬼?是人類還是機器?人類能否戰勝機器?還是被政府機器控制的體制擊潰?在「黑暗宿命」中,機器開始變得有人性,而人類身軀也裝了機器的配件,兩者區分越來越模糊。

整部電影最感人的地方,在於人類不向「宿命」低頭,從被機器摧殘的廢崛中站起,扭轉了自己的命運。在全世界大變局中,台灣能否反敗為勝、挑戰不可能?端看全體人民的智慧。

黑暗從來不應是台灣的宿命。 We deserve better, much better.

※本文由商業.com授權刊載,未經同意禁止轉載。