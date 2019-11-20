親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

港警：截至昨深夜近800人離開理大 近300人未滿18歲

國力決勝點在AI？經濟學家：先別管中美貿易，新科技的影響比全球化更大

2019-11-20 08:39商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家

摘要

1.經濟學家分析，「全球化」的影響力還低於「科技」，台灣對此趨勢的反應相對慢。

2.龐大電商經濟，需要更好、更創新的技術支援，企業或年輕世代，更該緊抓趨勢、找出商機。

台積電創辦人張忠謀。 記者黃義書／攝影
台積電創辦人張忠謀。 記者黃義書／攝影
分享

行政院長最近召開科技會報，討論AI造成的社會影響。台積電前董事長張忠謀表示，政府不應只聚焦產業面，也應注意社會面，且應補助中小企業因應新興科技帶來的衝擊。

張董的出發點很對，政府不能只從台積電、鴻海這些大企業的角度來思考AI政策，畢竟台灣產業結構大部分是中小企業。

張董事長並非唯一看到這個問題的人。美國民主黨總統候選人、台裔美籍楊安澤（Andrew Yang），也以AI將造成大量失業，作為主要政見訴求，講中了很多人的心聲，異軍突起。

楊安澤指出川普之所以當選，就是因為他看到美國製造業工作被取代的趨勢，有4百萬人丟掉工作，因此他以此為競選主軸，最後贏得總統大選。

楊安澤看到AI即將對「中低階服務業」造成巨大衝擊，包括文書人員、超市銷售人員、餐飲業服務生以及卡車司機。這個趨勢已在發生，楊作為一個政治素人，目前民主黨候選人人氣排行高達第6名，不是沒有道理。

台灣會不會有類似的問題？當然會。根據國發會最新報告，台灣人口紅利已失，由於少子化及老化速度，今年極可能出生人數首次低於死亡人數，較原先預測提早一年。按照這個速度，2050年台灣將剩下不到2千萬人，所以台灣需要利用AI來彌補人力缺口。

中美貿易大戰雖然對全球經濟造成衝擊，但根據經濟學家分析，「全球化」的影響力還低於「科技」。台灣對於這個趨勢的反應相對遲緩，我們產業「數位轉型」的程度低於亞洲很多國家。

根據麥肯錫評估，到2030年，台灣數位轉型人力需求缺口將達803萬人。可被AI取代的工作，包括會計、秘書、組裝工人、客服、電話行銷、貨車司機、仲介等；至於新興的工作則包括AI與機器學習專家、電商與社群媒體專家等，新工作遠不及流失的工作。

AI對一般人有什麼意義？第一、你可能會被淘汰；第二、你必須學習新的技能，才能維持競爭力；第三、你的公司可能雇不到足夠多對的人才。這是一個重新洗牌的過程，有些人會被淘汰，有些人可以存活，還有些人可以更上一層樓，成為新的權力擁有者或財富創造者。

我是一個創投家。站在投資家的觀點，變動代表了機會，最糟糕的情形是「維持現狀」。因此，我對於中美貿易大戰以及AI科技崛起，欣喜若狂，這是10年難得一見的典範轉移與財富重分配。別人不動是他們的損失，但我要投資未來。

但事實是，很多人已看到了這個趨勢。上週，生策會（生技醫療產業策進會）理監事改造，來自科技界的企業大老囊括35席理事中的11席。這說明「跨界」已成為潮流，科技正加速和所有產業融合，其中的關鍵就是AI，這是台灣向上提昇的契機。

最近中國大陸天貓雙11購物節，僅1小時03分，就破了1000億人民幣銷售大關，總成交金額高達2684億人民幣，再創新紀錄；美國的單日線上購物紀錄是62.2億美元，約400多億人民幣，和中國大陸相差甚遠。

今年度的阿里巴巴集團「雙11」購物節，成交總額達到人民幣2684億元（約新台幣1...
今年度的阿里巴巴集團「雙11」購物節，成交總額達到人民幣2684億元（約新台幣1兆1541億元）。 特派記者蔡銘仁／攝影
分享

中國市場龐大，電商已深入中國經濟和產業體系。如果你是一個企業，你不能錯過這個商機；如果你是一個年輕人，你更應思考如何和這個趨勢沾上邊。

更深層的意義是電商經濟背後的基礎建設和科技。這牽涉到5G、支付金流、精準行銷和很多手機智慧應用。科技廠商如台積電、聯發科及鴻海等，都不能忽略這塊大餅，因為明年的數字肯定會比今年更驚人，需要更好、更創新的技術支援。

中美AI的競逐，已經從拚「技術」轉為拚「教育」。中美貿易戰開始，大陸AI教育就往學齡前兒童扎根，幼兒AI教育蔚為風潮，有大陸補習班廣告訴求：「未來的文盲，就是現在不懂程式設計的小孩」。

大陸官方去年發布「高等學校人工智慧創新行動計畫」，預計2030年大陸各大學AI教育將遍地開花。而對這個潛在威脅，連美國國防部部長近期都在公開場合表示憂心。

台灣的AI政策並沒有錯誤，但問題在於意識形態。未來在少子化趨勢下，人才可能流失，也無法和全世界最大的市場接軌。最近我和以色列一位專家討論，他說AI演算法不是關鍵，重點是大數據，全世界除了Google、Amazon外，誰有最多的big data？答案很清楚。

上週末去看了電影《魔鬼終結者：黑暗宿命》(Terminator: Dark Fate)，很有感觸。這是我最喜歡的電影系列，講的是人類與機器（AI）的戰爭，當年看起來像科幻小說，現在卻越來越真實。

魔鬼系列第一集拍攝於1984年，《一九八四》也是歐威爾經典預言小說的書名，描述控制人民的國家機器，「老大哥正在監視你」。魔鬼指的是打不死的機器人，但背後真正的大腦是AI「天網」，機器人只是工具。這個情節今天已在發生中，不管是西方或東方，即使在民主社會，也有國家機器背後操縱的影子。

誰才是真正的魔鬼？是人類還是機器？人類能否戰勝機器？還是被政府機器控制的體制擊潰？在「黑暗宿命」中，機器開始變得有人性，而人類身軀也裝了機器的配件，兩者區分越來越模糊。

整部電影最感人的地方，在於人類不向「宿命」低頭，從被機器摧殘的廢崛中站起，扭轉了自己的命運。在全世界大變局中，台灣能否反敗為勝、挑戰不可能？端看全體人民的智慧。

黑暗從來不應是台灣的宿命。 We deserve better, much better.

【延伸閱讀】


中國信託AI刷臉技術竟比騰訊強！秘密在一套「江湖」管理術
用一塊布打進蘋果、Google！做成衣44年的老台廠，如何搶下智慧音箱大單
政府偷走每個勞工383萬元？暢銷財經作家闕又上：政府不會投資，全民窮！
一芳柯梓凱風暴100天告白：我有心理準備，早晚輪到我家

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

AI電商張忠謀川普少子化貿易戰創投5G大數據

相關新聞

美延華為寬限期 台積電、大立光利多

2019-11-19 23:31

鴻海威州廠 完成封頂

2019-11-20 00:41

促成美籍幹部來台培訓 鴻海副董李傑設西點軍校

2019-11-20 00:40

日電感廠復工不順 台廠受惠

2019-11-20 00:39

奇力新啟動擴產 設備移轉越南廠

2019-11-20 00:38

迎5G 交部招商釋千億商機

2019-11-20 00:16

創新論壇／諾基亞：5G科技連結世界

2019-11-19 23:47

美延長寬限期 華為盼移出貿易黑名單

2019-11-19 23:35

半導體排名 台積衝第三、聯發科第15

2019-11-19 23:35

世上苦人多如何解？ 郭台銘掏億元助青創

2019-11-19 20:03

郭台銘：資助9千萬支持尤努斯 助台灣年輕人創業

2019-11-19 15:07

微星跨界 牽BlueStacks

2019-11-19 14:46

鴻海威州巨型廠房封頂 美籍幹部來台培訓

2019-11-19 14:46

全球半導體排名 英特爾重返王座、台積衝到第三

2019-11-19 14:46

微星跨界結盟 投資手遊模擬器龍頭BlueStacks

2019-11-19 12:59

鴻海美籍幹部會說台語 讚嘆珍奶、小籠包美味

2019-11-19 12:24

全球最大LED測試設備廠惠特光電 12月中旬掛牌

2019-11-19 12:24

鴻海威州建設邁入新里程碑 超大型廠房完成封頂

2019-11-19 10:53

鴻海威州超大型廠房完成封頂 26位美籍幹部來台受訓

2019-11-19 10:42

鴻海威州建設新里程碑 超大型廠房完成封頂

2019-11-19 10:24

英特爾可望重登全球半導體龍頭 台積電居第3

2019-11-19 10:13

四大代工廠Q4不看淡 廣達出貨衝衝衝

2019-11-19 10:00

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40
看更多

熱門文章

京華城18年賠掉130億…小沈：開幕那天就知道完蛋了

2019-11-19 18:00

台商回流七千億元是零？謝金河：到工業區繞一下就知道

2019-11-19 15:25

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

2019-11-19 17:15

金管會今調降責任準備金利率 明年儲蓄險變貴

2019-11-19 19:00

鴻海威州超大型廠房完成封頂 26位美籍幹部來台受訓

2019-11-19 10:42

沈榮津喊冤：台商回台投資 重點不在資金來源

2019-11-19 20:22

鴻海美籍幹部會說台語 讚嘆珍奶、小籠包美味

2019-11-19 12:24

保險責準率降 儲蓄險將變貴

2019-11-20 00:25

四大代工廠Q4不看淡 廣達出貨衝衝衝

2019-11-19 10:00

英特爾可望重登全球半導體龍頭 台積電居第3

2019-11-19 10:13

裕隆、納智捷 要揪伴開發新車

2019-11-20 00:44

日電感廠復工不順 台廠受惠

2019-11-20 00:39

鴻海威州建設新里程碑 超大型廠房完成封頂

2019-11-19 10:24

富邦媒推momo聯名卡 全台通路5%回饋

2019-11-19 14:46

裕隆集團法說會 姚振祥：納智捷將會與第三方合作

2019-11-19 17:57

未見海外資金 政院：台商回流「0投資」是惡意扭曲

2019-11-19 16:33

郭台銘：資助9千萬支持尤努斯 助台灣年輕人創業

2019-11-19 15:07

京華城重生 拚當台北新地標

2019-11-19 23:32

北富銀momo卡上市 最高20%回饋

2019-11-20 04:06

日月潭雲品住房、餐飲升級 董座看明年維持成長

2019-11-19 10:04

全球半導體前15強 英特爾重回王座、台積電擠進前三

2019-11-19 13:16

轉單效應不敵經濟趨緩 上市公司獲利衰退七年來最大

2019-11-19 17:03

美延華為寬限期 台積電、大立光利多

2019-11-19 23:31

幫年輕人自籌退休金 國壽推月繳千元附保證保單

2019-11-19 14:16

全球經濟成長5度下修 低利率環境下黃金價值浮現

2019-11-19 18:31

筆筆5% mo幣回饋無上限！momo、台北富邦推最強聯名卡

2019-11-19 16:09

全球半導體排名 英特爾重返王座、台積衝到第三

2019-11-19 14:46

跨境電商不開發票 明年開罰

2019-11-19 20:07

台商資金因雙重課稅不回來投資？ 財政部駁張善政

2019-11-19 20:39

鴻海威州巨型廠房封頂 美籍幹部來台培訓

2019-11-19 14:46

打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相

2019-11-20 07:40

鴻海威州建設邁入新里程碑 超大型廠房完成封頂

2019-11-19 10:53

國力決勝點在AI？經濟學家：先別管中美貿易，新科技的影響比全球化更大

2019-11-20 08:39

奇力新啟動擴產 設備移轉越南廠

2019-11-20 00:38

釐清「假承攬、真雇傭」爭議 勞動部認定原則出爐

2019-11-19 12:24

宏達電新CEO上任後 傳VIVEPORT總經理史汀伯將離職

2019-11-19 12:24

鴻海威州廠 完成封頂

2019-11-20 00:41

罕見 壽險大搶2年期公債

2019-11-20 00:23

公布「勞動契約認定指導原則」 假承攬問題解決了嗎？

2019-11-19 21:28

股匯兩樣情 新台幣走勢膠著微貶0.8分

2019-11-19 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top