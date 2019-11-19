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世上苦人多如何解？ 郭台銘掏億元助青創

2019-11-19 20:03經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘今(19)日出席尤努斯基金會主辦的社會型企業東亞年會，郭台銘笑說：「現在台灣流行一句話，叫莫忘世上苦人多。」但提出了問題卻沒有解決方法，於是郭台銘當場允諾尤努斯基金會，要贊助300萬美元，協助成立創業基金，幫助年輕人創辦社會型企業。

郭台銘允諾尤努斯基金會贊助300萬美元，協助成立創業基金，幫助年輕人創辦社會型企...
郭台銘允諾尤努斯基金會贊助300萬美元，協助成立創業基金，幫助年輕人創辦社會型企業。 記者邱力行／攝影
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