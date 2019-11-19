元太攜RyPax推電子紙智慧藥盒包裝 AIPIA高峰會亮相

2019-11-19 16:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今 （19）日宣布，與環保紙塑先鋒萊帕斯永發有限公司 （RyPax Wing Fat Inc.， 簡稱：萊帕斯 RyPax） 在製藥應用領域開展合作，並於19日在荷蘭阿姆斯特丹舉行的2019 AIPIA高峰會 （Active & Intelligent Packaging Industry Association World Congress 2019）展示兼具智慧及永續的智慧藥盒包裝原型樣品。

相關研究調查報告指出，2018年智慧包裝市場的市場價值為353.3億美元，到2024年有望增長至443.9億美元，預計在2019至2024年間的年複合成長率(CAGR)為4.19%。隨著消費者對科技產品的操作運用日漸嫻熟，他們對產品本身的需求和期望值也在逐日增長。智慧包裝不僅能夠滿足消費者對產品真實性的追求，也能為他們提供更簡易的獲取產品資訊的方式，同時，這也鼓勵了消費者對環保產品的使用。

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元太科技的電子紙具備數位顯示特性，能以文字或圖像的形式顯示產品的重點資訊，可讓使用者說明更加清楚，以提升病患服藥的遵從性、提醒或警示使用者藥物產品的狀態，以確保用藥安全。

電子紙做為理想的電子溝通媒介，可與如感測器的電子零組件整合、偵測與確認產品狀態，並在產品或包裝上，創造一個互動與連結的使用者介面。透過輕薄、耐用與軟性等特性，電子紙顯示器可與現有的包裝設計結合，無須大幅的改變包裝盒子或瓶子的厚度與重量，電子紙顯示器模組也可內嵌於可重複使用的藥盒包裝。

RyPax CEO Alvin Lim表示：「RyPax非常榮幸能夠與電子紙領軍企業EInk促成戰略合作，使我們的環保紙塑包裝能夠應用上領先的智能包裝技術。隨著消費者環保意識的覺醒，以及越來越重視科技创新，E Ink電子紙和RyPax 的環保紙塑包裝的結合將會更加滿足消費者需求，讓消費者能夠更方便地獲取藥品信息。我們預計這個整合包裝項目的解決方案最快將於下一季推出給製藥及電子等領域的客戶，我們期待給客戶提供更高效的高附加值包裝產品。」

元太科技的電子紙薄膜僅需極微小的電力驅動畫面更換，斷電可持續顯示資訊的特性，讓電子紙可在無電池情況下，運用能量擷取（Energy Harvesting）技術透過無線資訊傳輸來供電，或使用具有較長電池壽命的薄型電池。新型的低電壓(約5v)電子紙薄膜可進一步降低驅動標籤更新顯示所需電力，可打造無電池，或是以紙電池驅動軟性智慧標籤。

元太業務中心執行副總經理甘豐源博士表示，元太科技期許與RyPax共同打造下世代的智慧包裝解決方案，協助客戶提倡減廢與重複使用包材的理念。電子紙透過顯示與市場相關或個人化的內容資訊，可以取代紙本列印的多國語言的藥劑說明書，降低紙張使用的浪費。電子紙顯示器可藉由監測與提醒等智慧特性，顯示與產品相關內容以深化與使用者的互動。這項產品將不僅改變製藥產業，也改變智慧包裝應用以提供最佳的消費者使用體驗。