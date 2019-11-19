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郭台銘：資助300萬美元支持尤努斯 助台灣年輕人創業

2019-11-19 15:07經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海集團創辦人暨永齡基金會創辦人郭台銘今（19）日在公開活動提到，承諾資助尤努斯基金會300萬元給予助台灣年輕人新創創業。隨後又表態追加一百萬、希望成為該基金會最大會員夥伴。

郭台銘表示，該基金會現在在台灣500萬元的創投眾籌基金還沒到位，永齡基金會也有很多類似計畫，雖然政府也有青年創業貸款，但程序比較麻煩、計畫寫完可能idea都過時，想到尤努斯基金會500萬元的循環使用的模式過去沒看過，因此決議資助來要幫助台灣年輕人，也希望捐款賺錢到10倍、20倍、100倍都不收回，全數捐助在基金會。

創業創投鴻海

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