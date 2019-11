元太攜RyPax Wing Fat 打造概念性電子紙智慧藥盒

2019-11-19 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 /即時報導



電子紙廠元太(8069)今(19)日宣布,與環保紙塑先鋒萊帕斯永發有限公司(RyPax Wing Fat Inc.,簡稱萊帕斯RyPax) 在製藥應用領域開展合作,並在荷蘭阿姆斯特丹舉行的2019 AIPIA高峰會(Active & Intelligent Packaging Industry Association World Congress 2019)中,展示兼具智慧及永續的智慧藥盒包裝原型樣品。

研究指出,2018年智慧包裝市場的市場價值為353.3億美元,到2024年有望增長至443.9億美元,預計在2019至2024年間的年複合成長率(CAGR)為4.19%。

元太指出,隨著消費者對科技產品的操作運用日漸嫻熟,他們對產品本身的需求和期望值也在逐日增長。智慧包裝不僅能夠滿足消費者對產品真實性的追求,也能為他們提供更簡易的獲取產品資訊的方式,同時,這也鼓勵了消費者對環保產品的使用。

元太業務中心執行副總經理甘豐源表示,元太期許與RyPax共同打造下世代的智慧包裝解決方案,協助客戶提倡減廢與重複使用包材的理念。電子紙透過顯示與市場相關或個人化的內容資訊,可以取代紙本列印的多國語言的藥劑說明書,降低紙張使用的浪費。這項產品將不僅改變製藥產業,也改變智慧包裝應用以提供最佳的消費者使用體驗。

RyPax CEO Alvin Lim也說,隨著消費者環保意識的覺醒,以及越來越重視科技创新,元太的電子紙和RyPax的環保紙塑包裝的結合,將會更加滿足消費者需求,讓消費者能夠更方便地獲取藥品信息。預計這個整合包裝項目的解決方案,最快將於下一季推出給製藥及電子等領域的客戶,期待給客戶提供更高效的高附加值包裝產品。