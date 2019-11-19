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元太攜RyPax Wing Fat 打造概念性電子紙智慧藥盒

2019-11-19 15:02經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

電子紙廠元太（8069）今（19）日宣布，與環保紙塑先鋒萊帕斯永發有限公司（RyPax Wing Fat Inc.，簡稱萊帕斯RyPax) 在製藥應用領域開展合作，並在荷蘭阿姆斯特丹舉行的2019 AIPIA高峰會（Active & Intelligent Packaging Industry Association World Congress 2019）中，展示兼具智慧及永續的智慧藥盒包裝原型樣品。

研究指出，2018年智慧包裝市場的市場價值為353.3億美元，到2024年有望增長至443.9億美元，預計在2019至2024年間的年複合成長率（CAGR）為4.19%。

元太指出，隨著消費者對科技產品的操作運用日漸嫻熟，他們對產品本身的需求和期望值也在逐日增長。智慧包裝不僅能夠滿足消費者對產品真實性的追求，也能為他們提供更簡易的獲取產品資訊的方式，同時，這也鼓勵了消費者對環保產品的使用。

元太業務中心執行副總經理甘豐源表示，元太期許與RyPax共同打造下世代的智慧包裝解決方案，協助客戶提倡減廢與重複使用包材的理念。電子紙透過顯示與市場相關或個人化的內容資訊，可以取代紙本列印的多國語言的藥劑說明書，降低紙張使用的浪費。這項產品將不僅改變製藥產業，也改變智慧包裝應用以提供最佳的消費者使用體驗。

RyPax CEO Alvin Lim也說，隨著消費者環保意識的覺醒，以及越來越重視科技创新，元太的電子紙和RyPax的環保紙塑包裝的結合，將會更加滿足消費者需求，讓消費者能夠更方便地獲取藥品信息。預計這個整合包裝項目的解決方案，最快將於下一季推出給製藥及電子等領域的客戶，期待給客戶提供更高效的高附加值包裝產品。

做為中國大陸市場領先之數位化與智慧醫藥包裝的解決方案商，元太與RyPax將共創智慧與永續、可重複使用的包裝領域的生態圈。在AIPIA World Congress期間，元太以「Smart reusable label with digital display」為主題演講，RyPax則以「Sustainability in smart packaging: offering a wholesome consumer experience while going green」進行演講。

元太與RyPax Wing Fat合作概念性電子紙智慧藥盒包裝。圖／元太提供
元太與RyPax Wing Fat合作概念性電子紙智慧藥盒包裝。圖／元太提供
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元太環保

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