微星跨界結盟 投資手遊模擬器龍頭BlueStacks

2019-11-19 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



電競大廠微星（2377）宣布與手遊模擬器龍頭BlueStacks跨界結盟，並參與BlueStacks新一輪投資。微星總經理江勝昌指出，看好與其合作能擴展微星在手遊領域影響力，進一步提升微星硬體出貨量，並且未來在商業模式上會增加更多機會。

微星繼與BlueStacks合作研發推出MSI App Player之後，二大龍頭品牌於今（19）日宣告更進一步的合作結盟，BlueStacks成立於2011年，是一家為專門生產BlueStacks App Player及其他雲服務跨平台產品的科技公司，世界各地超過2億遊戲玩家使用該公司推出的跨平台模擬應用程式。

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此外，針對支援的知名MOBA、FPS、ACT等遊戲類型，更提供單鍵RGB炫光效果。其它玩家專屬功能還包括：可安裝第三方軟體、針對MSI微星科技系統最佳化等實用功能。

江勝昌表示，微星除了專注在PC電競之外，也非常重視手遊玩家族群， 雙方結盟是針對高階手遊玩家的需求而生，透過強大的電競硬體，手遊玩家們可以獲得更大的螢幕視野、更好的遊戲操控性以及更炫的燈光效果。

江勝昌指出，雙方聯手是強強結盟，目前BlueStacks 有1億的使用者，而微星有630萬，而投資BlueStacks是因為在手遊電競上，他們是真正絕對領先者，而微星在電競上有很多投資，雙方有一樣的願景。

微星董事會已通過投資BlueStacks一案，但對於投資金額，微星並未透露，僅指出這次是與其他眾多廠商一起投資。資金額並未達證交所公告要求3億元，因此暫時不公開。

市場好奇，微星與BlueStacks合作，是否是因應google stadia等串流遊戲服務崛起，江勝昌回應，兩者一點關係都沒有，強調雲端串流遊戲還要很多年時光，投資BlueStacks是看好他潛力，跟其他競爭者沒有關係。