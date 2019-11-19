微星與手遊模擬器龍頭BlueStacks 結盟合作

2019-11-19 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



全球電競領導品牌MSI微星科技與BlueStacks合作研發推出MSI App Player之後，二大龍頭品牌今（19）日宣告更進一步的合作結盟，成為今年遊戲業界最震撼、最具影響力的盛事！

BlueStacks成立於2011年，是一家為專門生產BlueStacks App Player及其他雲服務跨平台產品的科技公司，世界各地超過2億遊戲玩家使用該公司推出的跨平台模擬應用程式。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

目前，MSI App Player均預載於MSI微星科技全系列電競系列產品上，支援高效能多開引擎，輕鬆實現多螢幕多帳號的需求。除此之外，針對支援的知名MOBA、FPS、ACT等遊戲類型，更提供單鍵RGB炫光效果。其它玩家專屬功能還包括：可安裝第三方軟體、針對MSI微星科技系統最佳化等實用功能！

MSI微星科技總經理江勝昌表示：「MSI微星科技是電競領導品牌，除了專注在PC電競之外，也非常重視手遊玩家族群， MSI微星科技與Bluestacks的跨界結盟是針對高階手遊玩家的需求而生，就是要為玩家們打造全新手遊體驗。MSI微星科技與BlueStacks攜手開發旗下電競系列最佳化手遊模擬器MSI App Player，讓手遊玩家們直接在MSI微星科技的筆電及桌上型電腦暢玩手機遊戲，透過強大的電競硬體，手遊玩家們可以獲得更大的螢幕視野、更好的遊戲操控性以及更炫的燈光效果。MSI微星科技的電競產品就是玩手遊的最佳平台！」

BlueStacks CEO Rosen Sharma說：「BlueStacks和MSI微星科技之間的合作關係已經超越技術層面。如今，MSI微星科技更是BlueStacks的投資者，雙方的合作就是建立在將手遊導入PC設備的共同願景而生。MSI微星科技是PC電競的領導品牌，通過這個合作關係，我們可以將品牌領導地位擴展到手機遊戲的領域中。」

BlueStacks和MSI微星科技的電競策略結盟是電競史上嶄新的一頁，BlueStacks知名的手遊模擬器與MSI微星科技頂尖的電競PC達成全面性整合。尤其是MSI微星科技的MSI App Player更能充分結合及運用MSI微星科技電競設備的高效性能及電競功能，例如：自動背光熱鍵功能可以讓遊戲場景及事件與鍵盤燈光同步，為玩家們帶來身歷其境的沉浸感。未來，針對需要高端行動裝置或是在大銀幕上才能獲得最佳體驗的手遊大作，MSI微星科技和BlueStacks仍會繼續努力，為玩家們提供更棒的遊戲體驗。