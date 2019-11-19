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微星與手遊模擬器龍頭BlueStacks 結盟合作

2019-11-19 12:58經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

全球電競領導品牌MSI微星科技與BlueStacks合作研發推出MSI App Player之後，二大龍頭品牌今（19）日宣告更進一步的合作結盟，成為今年遊戲業界最震撼、最具影響力的盛事！

BlueStacks成立於2011年，是一家為專門生產BlueStacks App Player及其他雲服務跨平台產品的科技公司，世界各地超過2億遊戲玩家使用該公司推出的跨平台模擬應用程式。

目前，MSI App Player均預載於MSI微星科技全系列電競系列產品上，支援高效能多開引擎，輕鬆實現多螢幕多帳號的需求。除此之外，針對支援的知名MOBA、FPS、ACT等遊戲類型，更提供單鍵RGB炫光效果。其它玩家專屬功能還包括：可安裝第三方軟體、針對MSI微星科技系統最佳化等實用功能！

MSI微星科技總經理江勝昌表示：「MSI微星科技是電競領導品牌，除了專注在PC電競之外，也非常重視手遊玩家族群， MSI微星科技與Bluestacks的跨界結盟是針對高階手遊玩家的需求而生，就是要為玩家們打造全新手遊體驗。MSI微星科技與BlueStacks攜手開發旗下電競系列最佳化手遊模擬器MSI App Player，讓手遊玩家們直接在MSI微星科技的筆電及桌上型電腦暢玩手機遊戲，透過強大的電競硬體，手遊玩家們可以獲得更大的螢幕視野、更好的遊戲操控性以及更炫的燈光效果。MSI微星科技的電競產品就是玩手遊的最佳平台！」

BlueStacks CEO Rosen Sharma說：「BlueStacks和MSI微星科技之間的合作關係已經超越技術層面。如今，MSI微星科技更是BlueStacks的投資者，雙方的合作就是建立在將手遊導入PC設備的共同願景而生。MSI微星科技是PC電競的領導品牌，通過這個合作關係，我們可以將品牌領導地位擴展到手機遊戲的領域中。」

BlueStacks和MSI微星科技的電競策略結盟是電競史上嶄新的一頁，BlueStacks知名的手遊模擬器與MSI微星科技頂尖的電競PC達成全面性整合。尤其是MSI微星科技的MSI App Player更能充分結合及運用MSI微星科技電競設備的高效性能及電競功能，例如：自動背光熱鍵功能可以讓遊戲場景及事件與鍵盤燈光同步，為玩家們帶來身歷其境的沉浸感。未來，針對需要高端行動裝置或是在大銀幕上才能獲得最佳體驗的手遊大作，MSI微星科技和BlueStacks仍會繼續努力，為玩家們提供更棒的遊戲體驗。

微星電競手遊

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