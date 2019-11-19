全球最大LED測試設備廠惠特光電 12月中旬掛牌
2019-11-19 12:24
經濟日報 記者張瑞益
／即時報導
全球最大LED測試及分選設備製造商惠特（6706），將於11月下旬舉行上市前競拍作業，預計12月中旬掛牌。該公司今年全年營收可望再創歷史新高，同時，累計今年前三季稅後純益達2.89億元，今年全年獲利也將頗有機會挑戰歷年新高表現。
惠特成立於2000年，並於2005年成功研發整合型LED晶粒／晶圓點測機，惠特挾著點測機市占率五成的優勢，並於2014年與梭特策略合作，搶進中國磊晶市場，在中國分選機市占率高達8成；2016年再獲得世錡貼膜機技術合作，提供客戶一站式服務。
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惠特在2012年跨足雷射加工領域，已開發出多項雷射微細加工系統，目前專注於半導體與PCB領域，PCB領域包括鑽孔與切割的開發應用，今年都有銷售實績，預計2020年雷射加工設備出貨將有明顯成長。
惠特2016年起營運呈現爆發性成長，2014年起5年內機台銷售成長超過400％，在營業額方面，2016到2018年，營收為17.13億元、33.86億元及31.48億元，今年前三季營收達29.09億元，前10月營收31.57億元，年增37％，全年營收將繼2017年後再創歷年新高。
獲利部分，2016年到2018年稅後淨利分別為2.44億元、3.27億元及2.96億元，今年前三季稅後淨利達2.89億元，今年獲利也將挑戰歷年新高。
全球5G商機近二年快速擴大，未來相關市場需求看好，預料將推動光通訊對DFB需求，以及應用於3D感測、虛擬實境∕擴增實境（VR／AR）、物聯網(IOT)等，使的VCSEL需求亦隨之攀升，因此，惠特公司已開發出相關LD對應測試設備，陸續切入VCSEL及光通訊客戶，法人預期LD測試設備將帶來新的出貨動能。
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