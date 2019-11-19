前三季TV面板出貨量 京東方奪冠、群創居第三

2019-11-19 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



根據群智諮詢（Sigmaintell）統計資料顯示，韓系面板廠因產能減少，造成出貨數量和出貨面積下降，中國大陸面板廠的比重持續提升，今年前三季度出貨量占比約48%，面積占比達45%；各面板廠出貨量部分，京東方累計前三季的電視面板出貨量和面積奪下雙冠王，台廠群創（3481）出貨量擠進第三名，友達則居第六。

群智諮詢統計，今年第3季全球液晶電視面板出貨數量7,176萬片，季增2.7%，年減4.1%；出貨面積約4106萬平方米，季增6.8%，年增2.4%；分尺寸來看，第3季增速最為明顯的是65吋，出貨量562萬片，年增33.1%，全球市占率增長1.6%。

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以面板廠來看，韓系廠商因產能減少造成出貨數量和面積下降，中國大陸廠商的比重繼續提升，累計前三季出貨量占比約48%，面積占比達45%；因產品結構和客戶結構差異，各家面板廠第3季出貨表現不一。

京東方（BOE）第3季出貨量1,330萬片，年增8.9%，面積年增21.4%；累計前三季TV面板出貨數量和面積奪下雙冠王；LG顯示（LGD）面對巨額的虧損壓力，開始減少韓國G8.5的玻璃投片，第3季產出及出貨都下降，LCD TV面板出貨量1,229萬片，出貨面積646萬平方米，分別年減18%和15%；累計前三季整體出貨面積和數量居第二。

群創堅持差異化的產品策略，第3季出貨數量和面積分別為1,197萬片和473萬平方米，分別年減11%和18%；累計前三季出貨量排名維持在全球第三，面積排名第四。

TCL華星（CSOT）第3季整體出貨數量1,040萬片，累計前三季出貨量超越三星擠進全球前五，出貨面積維持第五；三星顯示（SDC）受關線影響，產出和出貨進一步回落，產品結構繼續向大尺寸化轉移，出貨面積和數量同比減少20%以上，累計前三季整體出貨量下降至第五，但面積排名第三。

友達（AUO）繼續維持穩定的客戶合作關係，產出及出貨無明顯波動，但持續推動產品結構調整， 減少43吋以下產品的比重，聚焦大尺寸及高端產品。

中電熊貓（CEC-Panda）成都G8.6代的產品受國際品牌需求拉動，第3季出貨增長顯著；彩虹光電（CHOT）受70"等產品需求的拉動，保持產能高稼動率。

惠科（HKC）產能積極擴充，受市場需求不振的影響，滁州產線爬坡放緩，整體產能和產出維持較大幅度增長，惠科重點加強突破韓系品牌客戶，與中國品牌的合作基礎較為薄弱，後續產能去化壓力也不容小覷。