宏達電新CEO上任後 傳VIVEPORT總經理史汀伯將離職

2019-11-19 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



宏達電（2498）虛擬實境（VR）內容平台VIVEPORT傳高階主管異動，外電報導指出，VIVEPORT總經理史汀伯（Rikard Steiber）宣布將在年底離職， 由產品副總裁Bjorn Book-Larsson擔任代理負責人，這也是宏達電新執行長梅特（Yves Maitre） 上任後，首位高階主管離職。

宏達電表示，在Rikard Steiber的帶領下，VIVEPORT不斷的發展成為全球性虛擬實境內容上架的平台，也成為全世界第一個虛擬實境內容訂閱服務，衷心祝福他在未來的發展，也感謝他對宏達電與虛擬實境的貢獻。

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史汀伯在給外媒的電子郵件中提到，在他任職的四年來，VIVEPORT的無限訂閱服務締造了亮眼的內容及用戶紀錄，帶動整體營運動能。他同意梅特的觀點，宏達電將進入新的篇章，也是他進入新挑戰的時機。四年來很榮幸將VR體驗拓展至全球逾60個市場，也成功將VIVEPORT打造為VR界的Netflix，同時提供了跨平台的服務。