鴻海美籍幹部會說台語 讚嘆珍奶、小籠包美味

2019-11-19 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



鴻海為了威州廠區建設，大量把美籍幹部帶來台灣受訓，這些美籍幹部除了大為讚嘆鴻海智慧製造外，台灣的美食也讓他們印象深刻。圖／鴻海提供 分享 facebook

鴻海（2317）為了威州廠區建設，大量把美籍幹部帶來台灣受訓，這些美籍幹部除了大為讚嘆鴻海智慧製造外，台灣的美食也讓他們印象深刻，來自愛荷華大學的波蘭裔美國人凱文，就讚嘆珍珠奶茶與小籠包是世界第一美食。

鴻海展開大量培訓計畫，以目前26位正在台灣進行長期受訓同仁為例，其中一位是來自愛荷華大學的波蘭裔美國人凱文，主要專精於 IE 領域，本次透過培訓計畫到集團供應鏈夥伴學習自動化工廠實務實作，參與了美國電視品牌整機手動線與自動線產線運作，深入理解電視生產，須經歷300道前段精密製造與50個後段自動化組裝的相關過程和複雜的製造供應鏈。

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另外還有一位來自威州的德裔美國人尼克，因為熱愛高科技產品所以加入鴻海美國公司，尼克在台培訓期間參與工廠實作。他驚訝於台灣關燈工廠透過 AGV 車進行大搬運與微搬運，藉由 AI 與物聯網管理上萬個機台與機台之間互相聯繫，只要透過系統便能同時監看不同廠區產線的運作問題，並作即時修補，這改變了他以往以為一定得親自到現場維修的認知，也讓他明白了 AI 不是取代人力，而是透過人機協作讓管理更智能化，設備能自動精準調校，達到高效率管理。

這些美籍幹部除了大為讚嘆鴻海智慧製造外，台灣的美食也讓他們印象深刻。凱文讚嘆珍珠奶茶與小籠包是世界第一美食，不過對臭豆腐則不敢恭維，但另一位尼克則說他愛上了臭豆腐。

除了專業課程之外，由於培訓單位也細心安排他們每天有一小時的華文課程，並刻意讓美籍與台灣主管可以雙語溝通，所以這些原本一句中文都不會的美籍幹部，有人現在連台語都很溜了。