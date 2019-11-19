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評／失色的金磚五國，與習近平「命運共同體」之說

對台印象「又髒又臭」？日本遊客實際來台後態度都變了

USB PD需求旺 偉詮電第4季營運可望不淡

2019-11-19 11:42中央社 新竹19日電

IC設計廠偉詮電USB PD控制晶片客戶需求暢旺，法人看好，偉詮電第4季營運表現可望淡季不淡。

隨著USB PD控制晶片成功打進中國大陸排名前3大品牌手機廠供應鏈，偉詮電第3季營收攀高至新台幣6.34億元，季增8%，歸屬母公司淨利8976萬元，更較第2季大增99%，每股純益0.51元。

偉詮電前3季歸屬母公司淨利2.45億元，已超越去年整年度獲利1.76億元，每股純益1.38元。

在USB PD控制晶片客戶需求超乎預期強勁，偉詮電第4季業績表現可望淡季不淡，只是目前晶圓代工產能吃緊，實際表現須視出貨情況而定。

除筆記型電腦市場滲透率持續提升，偉詮電明年又將新增手機客戶，USB PD控制晶片明年出貨量可望進一步擴增，並將是偉詮電營運成長主要動力之一。

偉詮電控制晶片

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