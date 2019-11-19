鴻海威州建設邁入新里程碑 超大型廠房完成封頂
鴻海集團宣布美國威斯康辛州打造高科技產業園計畫邁入新的里程碑。威谷科學園區最大的廠房已完成封頂建設，同時，為培育當地高科技人才庫，今年初，鴻海於威州招募的美籍幹部，目前有26位正在台灣進行長期受訓計畫， 未來將成為園區科技研發人才種子，集團在威州發展的基石。
鴻海於下半年度法說會中揭櫫威州計畫「3B」發展方向，包括廠房建設 （Building）、人才培育（Body／Talents）、商機開拓（Business）。其中廠房基礎建設方面， 趕在當地冬季前，主體建築已完成封頂，整個廠房建築運用 8,000 噸鋼材，佔地 100 萬 平方英尺，相當於 13 座美式足球場的面積。
另外，除了主題建築已封頂外，目前美國資料中心、高速運算中心也都按照計畫進行，智慧製造中心、資料中心都由鴻海子公司工業富聯（FII）負責。
鴻海集團在威州園區建設，初步包含面板六代線、資料中心建設、智慧製造中心三大領域，其中六代線目標2020年第4季正式營運。初期先從台灣或日本將面板送往威州廠，進行面板模組後段組裝。應用產品將涵蓋電視、車用及航太等領域。
鴻海副董事長李傑先前指出，業務方面，美國市場很大，因此不會單純走智能製造，還要走智能製造的科技服務，包含 5G、資料中心、高速運算等應用都是商機。
在人才培育方面，集團近期也不斷主動出擊，由李傑親自率隊，接連到多所大學舉辦校園徵才，進行精英人才投入培訓計畫(Foxconn Future Leaders Program)，已有來自於美國普渡大學、西北大學、密西根大學、 依利諾大學、威斯康辛大學等名校的畢業生投身成為鴻海的生力軍。依據鴻海規劃，人力今年也可以達到招聘 520 名的目標。
鴻海指出，為了持續推動集團「長期、 穩定、 發展、 科技、 國際」的理念，集團也正培養威州單位的相關高科技人才到全世界各廠區據點以及供應鏈、客戶端參觀學習，這些鴻海的美籍新秀每人平均受訓 2 千多個小時課程，研習內容包括 AI 人工智慧、光機電 整合、工廠製造、品管手法、綠色產品、產品規劃行銷等等。
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