鴻海威州建設邁入新里程碑 超大型廠房完成封頂

2019-11-19 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／台北即時報導



鴻海集團宣布美國威斯康辛州打造高科技產業園計畫邁入新的里程碑。威谷科學園區最大的廠房已完成封頂建設，同時，為培育當地高科技人才庫，今年初，鴻海於威州招募的美籍幹部，目前有26位正在台灣進行長期受訓計畫， 未來將成為園區科技研發人才種子，集團在威州發展的基石。

鴻海於下半年度法說會中揭櫫威州計畫「3B」發展方向，包括廠房建設 （Building）、人才培育（Body／Talents）、商機開拓（Business）。其中廠房基礎建設方面， 趕在當地冬季前，主體建築已完成封頂，整個廠房建築運用 8,000 噸鋼材，佔地 100 萬 平方英尺，相當於 13 座美式足球場的面積。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

另外，除了主題建築已封頂外，目前美國資料中心、高速運算中心也都按照計畫進行，智慧製造中心、資料中心都由鴻海子公司工業富聯（FII）負責。

鴻海集團在威州園區建設，初步包含面板六代線、資料中心建設、智慧製造中心三大領域，其中六代線目標2020年第4季正式營運。初期先從台灣或日本將面板送往威州廠，進行面板模組後段組裝。應用產品將涵蓋電視、車用及航太等領域。

鴻海副董事長李傑先前指出，業務方面，美國市場很大，因此不會單純走智能製造，還要走智能製造的科技服務，包含 5G、資料中心、高速運算等應用都是商機。

在人才培育方面，集團近期也不斷主動出擊，由李傑親自率隊，接連到多所大學舉辦校園徵才，進行精英人才投入培訓計畫(Foxconn Future Leaders Program)，已有來自於美國普渡大學、西北大學、密西根大學、 依利諾大學、威斯康辛大學等名校的畢業生投身成為鴻海的生力軍。依據鴻海規劃，人力今年也可以達到招聘 520 名的目標。