鴻海威州超大型廠房完成封頂 26位美籍幹部來台受訓

2019-11-19 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹即時報導



鴻海威州廠美籍幹部進無塵室實作。圖／鴻海提供 分享 facebook

鴻海宣布，美國威斯康辛州打造高科技產業園計畫邁入新的里程碑。威谷科學園區（Wisconn Valley Science & Technology Park）中，最大的廠房已完成封頂建設，並對外公告稍早封頂前最新的園區工程進度影片；同時，為培育當地高科技人才庫，今年初，鴻海於威州招募的美籍幹部，目前有26 位正在台灣進行長期受訓計畫，未來將成為園區科技研發人才種子，集團在威州發展的基石。

鴻海公司於13日下半年度法說會中揭櫫威州計畫「3B」發展方向，包括廠房建設（Building）、人才培育（Body／Talents）、商機開拓（Business）。其中廠房基礎建設方面，趕在當地冬季前，主體建築已完成封頂，整個廠房建築運用8,000噸鋼材，佔地100萬平方英尺，相當於13座美式足球場的面積。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在人才培育方面，集團近期也不斷主動出擊，由李傑副董事長親自率隊，日夜奔波地接連到多所大學舉辦校園徵才，進行精英人才投入培訓計畫（Foxconn Future Leaders Program），也已獲得相當大的迴響，已有來自於美國普渡大學、西北大學、密西根大學、依利諾大學、威斯康辛大學等名校的畢業生投身成為鴻海的生力軍。

同時，為了持續推動集團「長期、 穩定、 發展、 科技、 國際」的理念，集團也正培養威州單位的相關高科技人才到全世界各廠區據點以及供應鏈、客戶端參觀學習，這些鴻海的美籍新秀每人平均受訓2千多個小時課程，研習內容包括AI 人工智慧、光機電整合、工廠製造、品管手法、綠色產品、產品規劃行銷等等。

以目前 26 位正在台灣進行長期受訓同仁為例，其中一位是來自愛荷華大學的波蘭裔美國人凱文，主要專精於IE 領域，本次透過培訓計畫到集團供應鏈夥伴學習自動化工廠實務實作，參與了美國電視品牌整機手動線與自動線產線運作，深入理解電視生產，須經歷300道前段精密製造與50個後段自動化組裝的相關過程和複雜的製造供應鏈。

另外還有一位來自威州的德裔美國人尼克，因為熱愛高科技產品所以加入鴻海美國公司，尼克在台培訓期間參與工廠實作。他驚訝於台灣關燈工廠透過AGV 車進行大搬運與微搬運，藉由AI 與物聯網管理上萬個機台與機台之間互相聯繫，只要透過系統便能同時監看不同廠區產線的運作問題，並作即時修補，這改變了他以往以為一定得親自到現場維修的認知，也讓他明白了AI 不是取代人力，而是透過人機協作讓管理更智能化，設備能自動精準調校，達到高效率管理。

這些美籍幹部除了大為讚嘆鴻海「智」造的「高」科技含量之外，台灣的美食也讓他們印象深刻。凱文讚嘆珍珠奶茶與小籠包是世界第一美食，不過對臭豆腐則不敢恭維但另一位尼克則說他愛上了臭豆腐。 而除了專業課程之外，由於培訓單位也細心安排他們每天有一小時的華文課程，並刻意讓美籍與台灣主管可以雙語溝通，所以這些原本一句中文都不會的美籍幹部，有人現在連台語都很溜了。