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鴻海威州建設新里程碑 超大型廠房完成封頂

2019-11-19 10:24經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

鴻海（2317）宣布美國威斯康辛州打造高科技產業園計畫邁入新的里程碑。威谷科學園區（Wisconn Valley Science & Technology Park）中，最大的廠房已完成封頂建設，同時，為培育當地高科技人才庫，今年初，鴻海在威州招募的美籍幹部，目前有26人正在台灣進行長期受訓計畫，未來將成為園區科技研發人才種子，集團在威州發展的基石。

鴻海在日前的法說會中說明威州計畫「3B」發展方向，包括廠房建設

（Building）、人才培育(Body/Talents)、商機開拓（Business）；其中廠房基礎建設方面，趕在當地冬季前，主體建築已完成封頂，整個廠房建築運用8,000噸鋼材，佔地100萬平方英尺，相當於13座美式足球場的面積。

在人才培育方面，鴻海集團近期由副董事長李傑親自帶隊，接連到多所大學舉辦校園徵才，進行精英人才投入培訓計畫（Foxconn Future LeadersProgram），已有來自美國普渡大學、西北大學、密西根大學、依利諾大學、威斯康辛大學等名校的畢業生加入，成為生力軍。

為持續推動「長期、 穩定、 發展、 科技、 國際」的理念，鴻海集團正培養威州單位的相關高科技人才到全世界各廠區據點及供應鏈、客戶端參觀學習，這些鴻海的美籍新秀每人平均受訓2,000多個小時課程，研習內容包括AI 人工智慧、光機電整合、工廠製造、品管手法、綠色產品、產品規劃行銷等。

鴻海威州

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