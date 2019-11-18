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反送中／理大有人想用繩索逃離被警發現 發射催淚彈

台灣3C通路霸主燦坤 明年營收恐被全國電超越

2019-11-18 23:41經濟日報 記者張義宮／即時報導

燦坤近年轉型不順，轉投資金鑛咖啡、燦星網、燦星旅績效都不如預期，業外不順，本業又遭電商夾殺，甚至4月至7月的營收全國電追過，獲利績效也不及全國電，身為台灣3C通路霸主的燦坤，明年營收面臨恐被全國電超越的危機。

燦坤的營運以1C的資訊銷售為主，毛利較低，相較競爭對手的全國電以2C的家電為主，白電往往有二位數毛利，前三季燦坤稅後純益1.61億元，每股純益 (EPS)0.97元，全國電稅後純益3.73億元，EPS是3.76元，差異二倍以上。加上燦坤股本16,65億元，全國電僅9.92億元，在獲利對決的關鍵上，燦坤顯然不利。

特別是近年來資通訊產品的價格滑落，以蘋果新上市的11系列為例，售價相較上一代降低，自然不利燦坤的業績；此外，雖然今年以來燦坤在2C商品的業績也有進步，但相較全國電主力營收來自家電商品，毛利率有18.2%；燦坤則為毛利率15.5%，有2.7%的落差。

此外，根據燦坤財報，轉投資的金鑛咖啡，前三季虧損達1.07億元，燦坤持股48.55%，認列5,216萬元，成為拖油瓶。前五年燦坤跨入餐飲行業，認賠了4億元，在業外損失慘重。燦坤財務主管強調，燦星網、燦星旅早已是獨立財報，燦坤並沒有交叉持股，營運上兄弟登山，各自努力。

1至10月燦坤營收159.87億元，年減7.5%；全國電前10月營收150.51億元，年增6.2%。面臨競爭者全國電的營收步步逼進，到年底燦坤仍可保持第一大，但全國電拚雙品牌策略，全新通路品牌中大型Digital City持續展店，年底可達13家，明年突破20家，助益營收逐年成長動能，明年營收超越龍頭燦坤機會非常大。

燦坤全國電營收

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