台灣3C通路霸主燦坤 明年營收恐被全國電超越

2019-11-18 23:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



燦坤近年轉型不順，轉投資金鑛咖啡、燦星網、燦星旅績效都不如預期，業外不順，本業又遭電商夾殺，甚至4月至7月的營收被全國電追過，獲利績效也不及全國電，身為台灣3C通路霸主的燦坤，明年營收面臨恐被全國電超越的危機。

燦坤的營運以1C的資訊銷售為主，毛利較低，相較競爭對手的全國電以2C的家電為主，白電往往有二位數毛利，前三季燦坤稅後純益1.61億元，每股純益 (EPS)0.97元，全國電稅後純益3.73億元，EPS是3.76元，差異二倍以上。加上燦坤股本16,65億元，全國電僅9.92億元，在獲利對決的關鍵上，燦坤顯然不利。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

特別是近年來資通訊產品的價格滑落，以蘋果新上市的11系列為例，售價相較上一代降低，自然不利燦坤的業績；此外，雖然今年以來燦坤在2C商品的業績也有進步，但相較全國電主力營收來自家電商品，毛利率有18.2%；燦坤則為毛利率15.5%，有2.7%的落差。

此外，根據燦坤財報，轉投資的金鑛咖啡，前三季虧損達1.07億元，燦坤持股48.55%，認列5,216萬元，成為拖油瓶。前五年燦坤跨入餐飲行業，認賠了4億元，在業外損失慘重。燦坤財務主管強調，燦星網、燦星旅早已是獨立財報，燦坤並沒有交叉持股，營運上兄弟登山，各自努力。

1至10月燦坤營收159.87億元，年減7.5%；全國電前10月營收150.51億元，年增6.2%。面臨競爭者全國電的營收步步逼進，到年底燦坤仍可保持第一大，但全國電拚雙品牌策略，全新通路品牌中大型Digital City持續展店，年底可達13家，明年突破20家，助益營收逐年成長動能，明年營收超越龍頭燦坤機會非常大。