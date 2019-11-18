燦坤總座閃辭 新團隊與內部理念不合恐是導火線
3C通路龍頭的燦坤重訊，宣布總座李佳峰及副總兼發言人蔡依玲，兩人提出辭職申請，外界推測，來自台灣小米的李佳峰，企業文化跟燦坤未見得吻合，新團隊與內部理念不合，恐是閃辭的導火線。
李佳峰到任燦坤才七個月多月就請辭，引發3C通路震撼。他提出燦坤品牌轉型及電商布局的多項規劃是否生變，備受外界關注。
燦坤表示，未找到新人選前，總經理職位由董事長何宗原代理，發言人由投資部協理王友良代理。李佳峰與蔡依玲因個人規劃於18日的離職申請，公司尊重其意願，目前所進行以消費者為核心，整合門市與線上購物的通路優勢，提供消費者美好的購物體驗，將持續進行推動。
今年4月上任的李佳峰，來自台灣小米總經理，上任之後極力促成燦坤轉型，包括電商平台大改版，換上「燦坤電生活TK3C.COM」的品牌LOGO；讓燦坤實體283間門市員工，換上黑黃相間的新制服；規劃明年第1季開出新型態、新品牌門市；把原有的燦坤會員特典，改為「全民購物節」等策略，在業績上也逐步發揮效益。
不過，日前李佳峰首度跟媒體餐敘時也坦言，要從外部的領導的人來改造內部並不容易；他也不諱言說：「燦坤營收連續八年衰退，轉型策略推動費時費力，需要以年作為單位計算。」多少感歎改革的不易。
李佳峰認為，帶領燦坤最困難的，是想做的事情太多，且需要跟內部討論新思維，大型企業轉型需要時間，不難看出他在帶領燦坤轉型過程，並非一帆風順。
資深3C 同業分析，李佳峰過去在台灣小米操盤時，有基本的米粉支撐，產品線不長，新手機產品的績效可以快速擴充，但來到有283家門市、員工近四千位、有29年3C企業文化的燦坤，就不是那麼好經營，況且，燦坤以實體門市為主，營
運模式跟小米截然不同，要複製到燦坤談何容易，外來總經理要領導基本上就很不容易，向心力成為嚴格的考驗。
此外，業界也傳出，李佳峰的行事作風、管理理念與燦坤高層有不合的地方；導火線是在更換公司LOGO，他在11月4日對外宣布將讓品牌全面升級，實體門市更換新LOGO「燦坤電生活TK3C.COM」，規劃全面汰換員工制服，但燦坤過去的LOGO與制服，均是創辦人吳燦坤設計，此舉是否等於踩到吳燦坤的紅線，成為離職導火線，頗為外界好奇。
隨著李佳峰的請辭，燦坤今後的轉型、革新恐又要面臨重新洗牌。
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