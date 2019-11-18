嘉基新客戶陸續出貨 明年第1季淡季不淡
嘉基繼拿下戴爾與惠普的ODM Thunderbolt光纖傳輸線訂單之後，再拿下聯想的ODM訂單，同時，光通訊產品也拿下美系客戶ODM訂單，使得該公司2019第4季業績將優於第3季，2020年第1季也不看淡，預期2020年業績將兩位數成長，光通訊產品佔明年營收比重將升至10%以上。嘉基暫定於2019年12月12日掛牌。
嘉基總經理羅偉仁今天表示，不評論客戶，該公司在Thunderbolt的第三家客戶拉貨動能已於10月逐步回溫，2020年出貨量則有望追趕上第二家客戶，目前三大筆電大廠皆為該公司客戶，2020年三大筆電客戶營收比重目標為5:2:2，希望藉此分散產品集中度，受到第三家客戶拉貨增溫下，看好2020年第1季營運將較今年第4季成長，但成長幅度無法預估。
在光通訊產品方面，他說，嘉基目前積極與美系知名大廠開發，應用於資料中心之光通訊產品傳輸線，新產品近期可望獲得認證，並於2020年第1季底到第2季開始出貨，嘉基預估，明年光通訊產品佔營收比重將達10%，成為推升嘉基明年業績成長重要動能。
嘉基之前受到筆電新客戶擴充基座傳輸線訂單停滯約7到8個月，以及新產品毛利不佳與所得稅等因素影響，致使嘉基2019年前3季稅後純益為1.17億元，年減228.22%，每股純益為2.31元，不過，隨著筆電新客戶拉貨啟動，嘉基2019年前10月合併營收為18.2億元，較去年同期成長11.59%，嘉基預估，2019第4季業績會比第3季好，2020年第1季業績有機會比今年第4季好。
嘉基為高頻光電傳輸高速連接器、高速電/光傳輸及Micro Lens(微鏡片)之光路設計、模擬及生產廠，主要產品為搭載於筆電擴充基座(Docking Station)之Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線，該公司是英特爾認證之全球傳輸協定Thunderbolt合作設計夥伴，為全球唯三家獲得Intel Thunderbolt Technology授權認證廠商。
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