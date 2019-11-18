親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國會改革 從舉辦「不分區立委辯論式政見發表會」開始

川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾

嘉基新客戶陸續出貨 明年第1季淡季不淡

2019-11-18 20:45經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

嘉基繼拿下戴爾與惠普的ODM Thunderbolt光纖傳輸線訂單之後，再拿下聯想的ODM訂單，同時，光通訊產品也拿下美系客戶ODM訂單，使得該公司2019第4季業績將優於第3季，2020年第1季也不看淡，預期2020年業績將兩位數成長，光通訊產品佔明年營收比重將升至10%以上。嘉基暫定於2019年12月12日掛牌。

嘉基總經理羅偉仁今天表示，不評論客戶，該公司在Thunderbolt的第三家客戶拉貨動能已於10月逐步回溫，2020年出貨量則有望追趕上第二家客戶，目前三大筆電大廠皆為該公司客戶，2020年三大筆電客戶營收比重目標為5:2:2，希望藉此分散產品集中度，受到第三家客戶拉貨增溫下，看好2020年第1季營運將較今年第4季成長，但成長幅度無法預估。

在光通訊產品方面，他說，嘉基目前積極與美系知名大廠開發，應用於資料中心之光通訊產品傳輸線，新產品近期可望獲得認證，並於2020年第1季底到第2季開始出貨，嘉基預估，明年光通訊產品佔營收比重將達10%，成為推升嘉基明年業績成長重要動能。

嘉基之前受到筆電新客戶擴充基座傳輸線訂單停滯約7到8個月，以及新產品毛利不佳與所得稅等因素影響，致使嘉基2019年前3季稅後純益為1.17億元，年減228.22%，每股純益為2.31元，不過，隨著筆電新客戶拉貨啟動，嘉基2019年前10月合併營收為18.2億元，較去年同期成長11.59%，嘉基預估，2019第4季業績會比第3季好，2020年第1季業績有機會比今年第4季好。

嘉基為高頻光電傳輸高速連接器、高速電/光傳輸及Micro Lens(微鏡片)之光路設計、模擬及生產廠，主要產品為搭載於筆電擴充基座(Docking Station)之Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線，該公司是英特爾認證之全球傳輸協定Thunderbolt合作設計夥伴，為全球唯三家獲得Intel Thunderbolt Technology授權認證廠商。

嘉基總經理羅偉仁(中)與經營團隊。記者蕭君暉/攝影
嘉基總經理羅偉仁(中)與經營團隊。記者蕭君暉/攝影
分享

傳輸線筆電光通訊

相關新聞

燦坤總經理閃辭 轉型策略生變？

2019-11-18 14:37

總座、發言人雙雙去職 燦坤發聲明：尊重意願

2019-11-18 12:10

林之晨打棒球險毀容 名醫父母合力救回帥臉

2019-11-18 12:08

旺宏受惠NOR記憶體漲價利多 外資調升目標價

2019-11-18 11:56

燦坤高層異動 總經理李佳峰上任7個月閃辭

2019-11-18 09:31

7奈米供不應求...台積5奈米 緊鑼密鼓

2019-11-18 00:20

記憶體五大咖：產業復甦了

2019-11-18 00:15

六領域需求熱 催動記憶體景氣

2019-11-18 00:14

鴻海組團 打造5G專網一條龍

2019-11-18 00:14

鴻海集團布局6G 台揚、建漢扮要角

2019-11-18 00:13

台日結盟 GIS攜JDI搶新蘋單

2019-11-18 00:07

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40

低谷已過 5大咖看好記憶體後市

2019-11-18 00:47
看更多

熱門文章

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

記憶體五大咖：產業復甦了

2019-11-18 00:15

義美公主 再奪保時捷經銷權

2019-11-18 00:09

台商匯回投資實際金額為零 立委：台灣錢太便宜

2019-11-18 11:11

鴻海組團 打造5G專網一條龍

2019-11-18 00:14

有錢保戶欠國民年金保費 配偶最快明年免再幫繳

2019-11-18 00:06

領勞保年金可否再領遺屬年金？銓敘部報你知

2019-11-18 12:52

燦坤高層異動 總經理李佳峰上任7個月閃辭

2019-11-18 09:31

躉繳型保單退潮 保費大成長年代過去了

2019-11-17 23:22

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

7奈米供不應求...台積5奈米 緊鑼密鼓

2019-11-18 00:20

鴻海集團布局6G 台揚、建漢扮要角

2019-11-18 00:13

台商回台投資統計6971億元 經濟部：還未見「境外」資金匯入

2019-11-18 11:16

旅館業出售頻傳！這家飯店每晚18K起跳 訂房率卻高達九成？

2019-11-18 11:44

台日結盟 GIS攜JDI搶新蘋單

2019-11-18 00:07

Uber條款輔導期限到 300司機怒吼「沒活路」

2019-11-18 10:53

網購逃漏稅 3步驟抓漏

2019-11-18 00:38

總座、發言人雙雙去職 燦坤發聲明：尊重意願

2019-11-18 12:10

大同如何合法代墊華映欠的近億工資 顧立雄提解方

2019-11-18 12:19

六領域需求熱 催動記憶體景氣

2019-11-18 00:14

銀行攻機器人理財 一波波

2019-11-17 23:17

國泰金今法說會 國內外股票減碼逾880億元

2019-11-18 15:32

旺宏受惠NOR記憶體漲價利多 外資調升目標價

2019-11-18 11:56

低谷已過 5大咖看好記憶體後市

2019-11-18 00:47

大陸台幹薪資 兩方式報稅

2019-11-17 22:40

林之晨打棒球險毀容 名醫父母合力救回帥臉

2019-11-18 12:08

明年地方「超徵紅包」將縮水

2019-11-17 23:21

銀行業徵才 鎖定金融科技專長

2019-11-18 00:49

國營銀行為避免員工流失 工會將爭取四大訴求

2019-11-18 16:50

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

初年保費衰退 投資型商品遽減三因素

2019-11-17 23:17

海關加強查緝 包裹未實名認證將無法通關

2019-11-18 00:43

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

上任僅七個多月！燦坤總座李佳峰請辭 3C通路震撼

2019-11-18 15:10

財會CEO跨界互粉 臻鼎、穩懋、上銀三巨頭怎麼贏出頭

2019-11-18 11:17

南山辦健走 2萬人響應

2019-11-17 23:34

台商申請回台投資6971億 實際匯回仍掛蛋

2019-11-18 14:37

本土品牌NET 力抗快時尚

2019-11-18 00:25

台銀、土銀、輸銀三國營銀行 舉行團體協約聯合簽約

2019-11-18 12:16

新莊績效讚 保時捷台南經銷權勝出關鍵

2019-11-18 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top