新光攜鴻海子公司「肚肚」 搶攻全台20萬家餐飲市場

2019-11-18 19:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ／即時報導



科技應用快速席捲餐飲界，以AIoT領航家為營運目標的新光保全，將與鴻海子公司肚肚Dudoo合作進行策略聯盟，跨入店面智慧營銷(Platform of Smart Store,PoSS)市場，攜手打造智慧餐飲生態系，搶攻全台20萬家餐廳市場。

在AI與IoT的智慧科技趨勢之下，新世代消費者的購物習慣，已從實體延伸到虛擬的網路，而實體與電商的虛實融合(OMO)正在重構整個市場的型態，店家最大的挑戰在於如何接受雲端與智能工具進行數位轉型，全面掌握消費者需求。

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透過「肚肚智慧餐飲整合系統」將消費者與店家直接串連的概念，從找美食、預約訂位、排隊候位、線上點餐、結帳多元支付，讓消費者更快找到想要的店家，店家更快找到合適的消費族群。肚肚創新的一條龍餐飲營運模式，集結龐大集團資源，以簡易、平價、強大的特色優勢，努力打造智慧餐飲生態系的通道。

不到2年的時間，肚肚智慧餐飲執行長孫和翊成功帶領肚肚團隊，打造方便使用者搜尋並交流美食情報的應用平台，且鑑於目前餐飲業、零售業、飯店業系統各自獨立，數據散落在各系統，難以進行Big Data 與 AI等應用。