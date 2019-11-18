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中華電5G加速器挺新創 推動產業生態圈

2019-11-18 19:46中央社 台北18日電

中華電信5G加速器日前帶領2019年遴選出來的團隊，登場亞洲最大創新創業嘉年華2019 Meet Taipei，除了現場人潮，還有產業專家與投資者觀展，為新創團隊創造曝光效益，也推動產業生態圈。

中華電信明年2月也將贊助稜研、偉薩以及南瓜虛擬科技等3個團隊，攜手共同參加2020年巴賽隆納世界行動通信大會（MWC 2020） 4YFN新創活動，安排團隊在中華電信展館內露面，藉此提升團隊的國際露出，爭取更多的國際業務媒合及投資機會。

活動開場由中華電執行副總經理林國豐分享「中華電信5G策略思維」的專題演講，分析台灣建構5G環境的期程，並邀請兩位矽谷新創專家，國家生技研究園區創服育成中心助理執行長詹益鑑及數位時代創新長黃亮崢，擔任新創團隊的點評交流。

他們也不約而同的表示：「今天與會的新創都已經具備相當的成熟度，台灣新創在技術的能量上是非常強的，只是要怎樣將自己的產品找到對的市場並找到破口；另外，不管是要自做品牌或是以B2B模式與企業結盟，創造自己的商業模式是最重要的一步。」

這次參與中華電信5G加速器Meet Taipei活動共有11家新創，分別是稜研科技、偉薩科技、慶奇科技、高尼亞科技、達標智源、博遠智能科技、雲守護安控、鳴醫科技、司圖科技、航見科技、宜莫瑞科技。

產品則涵蓋軟體、硬體及手機App，各自聚焦在5G毫米波、AI影像辨識與分析、聲音辨識、無人載具、室內定位、遠距心理醫療、360度全景相機、物聯網開發平台等不同領域，顯現5G應用涵蓋各個不同產業，在發展上也必須透過結盟、合作的方式，共同打造台灣5G產業生態圈及創新應用，之後才有機會進軍國際市場，在全球5G發展中占有一席之地。

5G時代即將到來，NCC邀五大電信業者代表人面試，針對5G頻譜競標審查事宜聽取業...
5G時代即將到來，NCC邀五大電信業者代表人面試，針對5G頻譜競標審查事宜聽取業者建議。中華電信董事長謝繼茂（右三）帶領團隊完成5G競標資格審查程序後續接受訪問。記者陳柏亨／攝影
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中華電信5G生態

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