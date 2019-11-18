中華電5G加速器挺新創 推動產業生態圈

2019-11-18 19:46 中央社 台北18日電



中華電信5G加速器日前帶領2019年遴選出來的團隊，登場亞洲最大創新創業嘉年華2019 Meet Taipei，除了現場人潮，還有產業專家與投資者觀展，為新創團隊創造曝光效益，也推動產業生態圈。

中華電信明年2月也將贊助稜研、偉薩以及南瓜虛擬科技等3個團隊，攜手共同參加2020年巴賽隆納世界行動通信大會（MWC 2020） 4YFN新創活動，安排團隊在中華電信展館內露面，藉此提升團隊的國際露出，爭取更多的國際業務媒合及投資機會。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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活動開場由中華電執行副總經理林國豐分享「中華電信5G策略思維」的專題演講，分析台灣建構5G環境的期程，並邀請兩位矽谷新創專家，國家生技研究園區創服育成中心助理執行長詹益鑑及數位時代創新長黃亮崢，擔任新創團隊的點評交流。

他們也不約而同的表示：「今天與會的新創都已經具備相當的成熟度，台灣新創在技術的能量上是非常強的，只是要怎樣將自己的產品找到對的市場並找到破口；另外，不管是要自做品牌或是以B2B模式與企業結盟，創造自己的商業模式是最重要的一步。」

這次參與中華電信5G加速器Meet Taipei活動共有11家新創，分別是稜研科技、偉薩科技、慶奇科技、高尼亞科技、達標智源、博遠智能科技、雲守護安控、鳴醫科技、司圖科技、航見科技、宜莫瑞科技。

產品則涵蓋軟體、硬體及手機App，各自聚焦在5G毫米波、AI影像辨識與分析、聲音辨識、無人載具、室內定位、遠距心理醫療、360度全景相機、物聯網開發平台等不同領域，顯現5G應用涵蓋各個不同產業，在發展上也必須透過結盟、合作的方式，共同打造台灣5G產業生態圈及創新應用，之後才有機會進軍國際市場，在全球5G發展中占有一席之地。