這位董事長唸交大時常翹課 今大手筆捐母校1.5億元

2019-11-18 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／台南即時報導



緯創集團董事長林憲銘今（18）日出席宏碁公司、智聯服務攜手緯穎科技捐贈國立交通大學台南校區高效能運算中心（HPC Center）簽約記者會，林憲銘相當重視今日活動，甚至連母親都一起拉來參加，林憲銘打趣的說，不僅念高中時會打架，在交大念書時「翹課翹很兇」，甚至幾年前與系主任團聚，系主任還會說，「我最記得你林憲銘！身為班代表卻從來沒來上課！」

林憲銘今日以個人名義每年捐款三千萬元，連續五年合計1.5億元成立交大人工智慧領域全球講座「華仁全球講座」，回饋母校與父母養育之恩，林憲銘強調，「華仁全球講座將支持交大，聘請全球知名人工智慧領域專家學者來台講學。」

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林憲銘上台講到年輕事，想到大一註冊時是媽媽陪我去註冊，搭乘慢車從台南北上到新竹，「當時口很渴，連一杯水的錢都不捨得喝」講到這裡，感性的林憲銘突然哽咽。

林憲銘說，念書時清華有雙週刊， 我當時想說「不能輸給清華」，因此擔任交大校刊社長，並改成半月刊發行，他說，他常常思考如何讓學生們等著來看我們的文章，同時也為了經費問題煞費苦心，甚至連交大後門賣麵的老闆也向他拉廣告，因此解決經費問題。

他說，為了讓學生搶著看文章，他出的第一篇稿子，就是「交大是一流大學嗎？」一個大大的問號，果然一出刊就很有效果，「我當時真正體會到，當反對黨批評是很容易的」，爾後因為刊物的問題被訓導長約談，還被要求要先看稿、或是被威脅學校不給予社團經費，當時的林憲銘也很有骨氣，直接跟訓導長說「若學校對文章有意見，要改字就停刊！」

林憲銘說，交大給我很多資源與人生觀，交大給我這麼多，尤其當時我是沒有能力出國留學的人，雖然我很多同學都出國。爾後進入宏碁之後，施先生（指施振榮）教導我非常多，帶著我們一起衝，決策的過程給我們很多決策、想法，讓我去接棒， 「坦白講我們做得很順利， 謝謝施先生教導與支持」。