衝刺年底業績 宏達電、vivo推高性價比機種搶市
2019-11-18 18:59
經濟日報 記者何佩儒
／即時報導
搶攻購物旺季商機，手機廠紛紛推出高性價比機種搶市，包括宏達電（2498）發表中階機Desire 19s；vivo推出5,000元有找的vivo Y12，衝刺年底業績。
今年以來高階機種銷售不如預期，加上新品牌如紅米、realme等以黑馬之姿竄出，中階機種成為各家業者鞏固市占的主戰場。尤以迎接5G時代來臨，消費者對於此時購買4G高階機種多所遲疑，也帶動萬元以下機種的占比提升。
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宏達電日前發表Desire 19s，配備超廣角、夜拍大光圈三鏡頭相機，以及1,600萬畫素的前置相機，採用6.2吋螢幕，建議售價為5,990元，希望成為年節尾牙送禮、抽獎首選。
vivo也宣布開賣vivo Y12，配備6.35吋大螢幕、5,000毫安培大電池，搭配120度AI超廣角鏡頭，空機價5,000元有找，為4,990元。vivo台灣供應鏈包括聯詠、敦泰、臻鼎-KY等。
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