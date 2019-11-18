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上奇與大江生醫合作智慧包裝 結合數位印刷技術

2019-11-18 17:59經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

上奇科技攜手大江生醫今日於上奇科技HP Indigo COE無限可能卓越中心，為雙方導入「智慧包裝 創新藍海」合作計畫簽約，瞄準智慧包裝個人化新商機，展開新零售全球造市。

上奇與大江耗時將近1年的時間商談合作與共識，期能提增產業數位化品質價值之外，更看重對社會環保的未來貢獻；亦期透過此次合作，結合數位印刷機的優越科技技術，將智慧包裝導入生技產能中，建構流程完善、環境友善兼具之產業鏈。

上奇董事長許承強表示，上奇科技近年致力於推動將數位科技運用於印刷產業，為客戶帶來轉型及全新的商機與營運模式。這次雙方合作即象徵Indigo 的數位印刷技術全面進入軟性包裝市場，不僅打開「多樣化」、「客製化」及「個性化」，更帶來「智慧化」的全新可能，使包裝成為品牌及產品商與客戶行銷互動和收集數據的載體。包裝數位化與生技產品的完美結合，可達到生產流程自動化，不僅能有效開拓新市場、新客戶及新産品，更是環保與創新的全面實踐。

大江董事長林詠翔表示，多年來大江生醫服務全球54國，包含保健美膚品牌、直銷、藥妝通路品牌、電商、電視購物、社交電商等各類銷售渠道，累積豐富協助品牌服務消費者經驗，並建立精準大數據，讓保健美膚產品在銷售使用後持續與消費者互動，共創新型態消費交流關係，能更加深了解消費需求趨勢，期待能藉此開發更多成功高效產品，加入並改善消費者生活。

上奇科技集團董事長許承強(右)，大江生醫董事長林詠翔(中)，台灣惠普資訊科技商業...
上奇科技集團董事長許承強(右)，大江生醫董事長林詠翔(中)，台灣惠普資訊科技商業印刷事業處副總盧柏志。上奇/提供
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