中華電信5G加速器挺新創 推5G產業生態圈

2019-11-18 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



中華電信持續深耕5G，同時打造5G加速器挺新創，中華電信18日表示，帶領研科技、偉薩科技、慶奇科技等11家新創公司，參加亞洲最大創新創業嘉年華2019 Meet Taipei新創活動，要共同打造台灣5G產業生態圈及創新應用，之後有機會進軍國際市場，在全球5G發展中占有一席之地。

中華電信表示，「中華電信5G主題式國際創育加速器」參加11月14日至16日舉行的亞洲最大創新創業嘉年華2019 Meet Taipei新創活動，吸引滿滿人潮，還有產業專家與投資者觀展，為新創團隊創造最大曝光效益與市場機會。

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中華電信表示，稜研科技、偉薩科技、慶奇科技、高尼亞科技、達標智源、博遠智能科技、雲守護安控、鳴醫科技、司圖科技、航見科技、宜莫瑞科技參加5G加速器Meet Taipei活動產品涵蓋軟體、硬體及手機App、各自聚焦在5G毫米波、AI影像辨識與分析、聲音辨識、無人載具、室內定位、遠距心理醫療、360度全景相機、物聯網開發平台等不同領域。

近期中華電信積極扶持新創團隊，提供專業技術諮詢及5G實驗網進行POC驗證，中華電信表示，更引進「台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」逾50個結盟企業的力量，共同協助台灣新創團隊成長，加速5G創新應用服務的落地，更要讓全球驚豔台灣在5G發展上的創新能量與努力。

此外，中華電信明年2月還將贊助稜研、偉薩以及南瓜虛擬科技等三個團隊，攜手共同參加2020年巴賽隆納世界行動通信大會（MWC 2020） 4YFN新創活動，安排團隊在中華電信展館內露面，藉此提升團隊的國際露出，爭取更多的國際業務媒合及投資機會。