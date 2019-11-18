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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

緯穎捐交大台南校區高效能運算中心 深耕AI研究發展

2019-11-18 17:17經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

緯穎科技今（18）日宣布，攜手國內兩家公司共同捐贈國立交通大學台南校區價值6000萬元的高效能運算中心(HPC Center)，供「智慧科學暨綠能學院」及「光電學院」教學研究使用。產學攜手合作，一同為台灣人工智慧科技發展共盡心力。

緯穎科技總經理暨執行長洪麗甯表示：「緯穎深耕雲端資料中心產業，持續透過產學合作，厚植相關技術的開發。本次很榮幸與交大合作，透過緯穎專為人工智慧與深度運算所設計的高效能運算伺服器，協助交大在AI人工智慧領域的研究發展，支持相關教學以培育優秀人才，提升整體產業技術實力。未來緯穎亦將持續投資台南，投入更多產學合作計畫，結合緯穎南科廠先進實驗室與交大等台南在地豐沛的產學研機構資源，在台南地區打造一個包含研發、生產及產品維護的創新基地。」

國立交通大學陳信宏代理校長表示：「交大在AI領域的學術研究基礎厚實，在台南校區新設立的智慧科學暨綠能學院係以落實產學共創、發展實用研究為核心理念，感謝業界及校友的關注，大力支持建置HPC Center，不僅對台南校區發展有所助益，也連帶提升整個交大的競爭力。」

緯穎於今年1月在南科台南園區投資設立台南分公司，並於6月開始量產伺服器產品，除持續擴充優化產能外，公司同時建置研發智慧化實驗室、新產品試產線、全球產品失效分析實驗室及亞太售後服務與維修中心。

本次緯穎共捐贈13台專為人工智慧/深度學習所設計的高效能運算伺服器—SV500G3。結合緯穎最先進的雲端資料中心基礎架構技術，在僅兩個機櫃的空間與36KW的用電下，提供合計超過11.6Peta Flops的運算能力。以最有效率的方式，提供人工智慧大規模平行運算所需效能。為交大打造兼具用電效率與運算效能的先進HPC Center。

交大人工智慧

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