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三星Galaxy Note10+ 5G 獲CES 2020最佳創新大獎

2019-11-18 15:58經濟日報 記者張義宮／即時報導

三星電子宣布榮獲46項CES 2020創新大獎，其中包含三項最佳創新大獎。該國際知名獎項宗旨在於表揚創新產品以及服務的傑出設計與技術。Galaxy Note10+ 5G及兩項三星影像顯示產品是最佳創新大獎的贏家。

獲獎產品凸顯三星在突破性的創新技術及產業發展上的非凡成就。今年，三星囊括的獎項類別包括：影像顯示、遊戲、軟體與行動應用程式、嵌入式科技、建構更美好世界的科技、永續、家庭影音元件與配件、電腦硬體與元件、身心健康、健身、運動和生物科技、穿戴式裝置、行動裝置與配件、電腦配件、家電與智慧居家。

北美三星電子總裁暨執行長YH Eom表示，消費性電子產品和數位解決方案，再次以影響消費者生活、突破技術壁壘的方式而獲得表揚。今年三星的CES得獎數目突破紀錄，不僅樹立了全新的里程碑，更證明這些創新方案幕後的三星團隊擁有全球頂尖實力。

CES 創新大獎係由 CES大展所有者暨主辦單位美國消費技術協會 (Consumer Technology Association (CTA)) 贊助。三星旗下眾多備受業界推崇的產品也將於CES 2020大展上亮相，展覽將於2020年1月7日至10日在拉斯維加斯會議中心 Central Hall-Tech East舉行。

三星獲獎產品詳細資料如下：

Samsung Galaxy Fold：是一款摺疊螢幕手機，其開創了全新的產品型態。它搭載7.3吋Infinity Flex螢幕，能一秒摺疊成4.6吋的封面螢幕、精巧的掌中裝置。既是智慧型手機，也是平板，讓使用者享受一機二用的絕妙好處。Galaxy Fold自成一格，結合材質與技術創新。現在，使用者可以透過史上最強悍的方式，觀看影片與多工處理。

Samsung Galaxy Note10+ 5G：為CES 2020最佳創新大獎的得主，其設計宗旨是讓人們透過5G網路，體驗前所未見的串流媒體、遊戲與生產力。搭載全新風貌的S Pen、專業級相機，以及業界最頂級的規格，Galaxy Note10+ 5G藉由最快的飇網速度，讓消費者以自己想要的方式工作，展現個人的無限創意。

Samsung Galaxy Note10 / 10+：現今的Note使用者，對Note裝置的依賴程度更甚以往，不論是忙於穿梭不同的工作專案、迎接新挑戰或追求夢想，讓使用者以他們想要的方式工作，隨時隨地展現個人的無限創意。

Samsung Galaxy S10 5G：三星首款5G旗艦級手機，在消費者最注重的顯示螢幕、相機和性能等層面，帶來超震撼的使用體驗。此外，它已經為實現極速5G連線做好準備。

三星Samsung Galaxy Note10+ 5G為CES 2020最佳創新...
三星Samsung Galaxy Note10+ 5G為CES 2020最佳創新大獎的得主。(圖：三星提供)
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三星電子5GNote

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